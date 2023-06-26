泰國會7月初開幕　學者：皮塔拜相之路荊棘滿途

泰國已啟動組建新政府和投選首相的程序，但泰國政治學者指出，前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）與首相大位之間還有許多障礙須要克服，尤其是擁有媒體公司股份的指控和仍未獲得足夠上議院議員支持。



泰國選舉委員會已確定，新一屆國會下議院將於7月3日召開第一次會議，隨後將會選出國會正副議長，並由議長召集上下兩院的聯席會議，就首相人選進行投票。

學者：皮塔首道障礙是議長人選

《曼谷郵報》報道，曾任憲法起草委員會顧問的法律學者乍德（Jade Donavanik，暫譯）說，皮塔拜相之路的第一道障礙是議長人選。前進黨一再堅持議長必須由它推舉的人選擔任，但在大選中拿下第二多議席的為泰黨也對議長職虎視眈眈。如果兩黨未能和平解決這個爭端，在投票選首相時皮塔可能會陷入困境。

前進黨仍未為皮塔爭取到足夠的上議院議員支持票。

前進黨領導的八黨聯盟控制了下議院500個議席中的312席，雖然足以組成執政聯盟，但皮塔要出任首相，須獲得上下兩院750席的過半數（即376票）支持，他還差64票。

皮塔被指在競選期間持有媒體公司iTV的股份，違反競選法律，可能被控上憲法法院。

圖為泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年6月4日在曼谷參加LGBTQ遊行活動。（Reuters）

乍德說，即使皮塔被法庭暫停議員職責，他還是可以獲提名為首相，但議員必須考慮幾種情況。

他說：「如果他們投票給他，他在當選後被剝奪議員身份怎麼辦？或者，如果他們投票給其他人，而他被法庭洗脫罪名，又該怎麼辦？我認為必須解決這些問題。」

泰國國立發展管理學院（NIDA）政治和發展戰略項目主任披猜（Phichai Ratnatilaka Na Bhuket）認為，iTV多年來沒有運營，所以皮塔被褫奪議員資格的可能性很低。

披猜認為，如果皮塔未能在第一輪投票中勝出，前進黨會繼續嘗試拉攏其他黨派的議員，公眾則會向上議院施壓，讓執政聯盟最終得到所需的支持。

如果皮塔經過多輪投票都無法獲得足夠支持票出任首相，學者不排除為泰黨（Pheu Thai Party）可能推舉自己的首相人選。由於為泰黨選前只交上一個首相人選名單，因此它沒有第二人選。

泰自豪黨否認與前進黨密談支持皮塔任相

另據泰國公共電視台報道，看守政府副首相兼衛生部長、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）否認他與前進黨密談支持皮塔出任首相，堅稱「泰自豪黨與前進黨談判達成秘密交易的可能性為零」。

阿努廷還駁斥了泰自豪黨牽頭組建政府的建議。他說，以前進黨為首的政黨聯盟不太可能無法組建政府，泰自豪黨已準備好當反對黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

