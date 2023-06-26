Oz病毒是什麼？蜱蟲在日本十分普遍　厚勞省這樣建議防護

日本一名婦女懷疑因被蜱蟲叮咬，感染Oz病毒死亡，成為全球首例。蜱蟲一般存在於草叢及郊野，也是日本十分普遍的野外昆蟲。什麼是Oz病毒，又有什麼方法可以防止被蜱蟲叮咬？



Oz病毒是正黏液病毒科，托高土病毒屬（Thogotovirus）的一種，在2018年被發現。托高土病毒屬下有多個成員，其中以THOV和DHOV為代表，兩者均可經蜱蟲叮咬傳染。

據日本國立感染症研究所報告指出，感染Oz病毒死亡的婦女就診時仍清醒，但發着接近39度的高燒，且出現血小板減少，肝腎出現炎症反應。經詳細檢查後醫護人員發現婦女曾被蜱蟲叮咬的痕跡，繼而判斷可能是蜱蟲叮咬後的相關疾病。但在入院第20日時病人情況惡化，至26日出現心律不正，搶救無效死亡。

經進一步解剖及驗血下，發現死者感染了Oz病毒，同時在心肌細胞發現Oz病毒的踪影，因而判斷婦人是感染Oz病毒死亡。

↓↓厚勞省宣傳注意蜱蟲及野外蚊蟲叮蛟的海報

日本放送協會（NHK）報道，2018年發現的Oz病毒是從愛媛縣的一隻龜形花蜱找到。這種蜱蟲廣泛圍分佈在全國地區，在千葉、三重、和歌山、山口縣等均能找到。在當地的野豬、梅花鹿等動物血液曾找到Oz病毒的抗體，顯示病毒在已普遍存在於當地的動物。

研究機構曾在山口縣的兩名狩獵者，發現了Oz病毒的抗體，意味兩人都曾感染過Oz病毒，只是兩人未有發生什麼嚴重症狀，感染了亦不自知。

即管如此，蜱蟲叮咬引起的疾病不容忽視。經由蜱蟲叮咬可以出現感染多種疾病，包括回歸熱、日本紅斑熱、俗稱蜱蟲病的發熱伴血小板減少症候群（SFTS）等，其中SFTS為重症感染，可導致死亡。

日本厚生勞動省建議人們在草叢活動，如野餐或登山時應注意防護，穿着淺色的長袖衣服，戴上帽子及手套。如長時間逗留如農耕作業，應進一步穿着包裹整個腳部的長褲及穿上長靴，盡量減少外露肌膚，並噴上驅蟲劑。若發現被蜱蟲叮咬，若身體出現發燒症狀應立即求醫。