日本爆全球首例「人類感染Oz病毒死亡」　疑已廣泛傳播籲這樣預防

日本厚生勞動省（衛生福利部）23日表示，茨城縣一名70歲婦女去年因心肌炎死亡。經檢驗後，發現疑似被蜱蟲叮咬而感染「Oz病毒」，這宗是因感染Oz病毒而死亡的全球首例。



點圖了解該婦女死前曾出現的症狀及厚勞省建議的預防方法：

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根據日媒《NHK》、《朝日新聞》報道稱，該名70歲婦女2022年出現發燒、嘔吐、感到疲憊、食慾下降等等的狀態。因此，醫生對疑似肺炎症狀開了抗生素，並讓她在家觀察情況。

由於該名女子的情況不樂觀，於是再度就醫住院時，醫院發現她的右腳被蜱蟲咬到。

隨後，該女子接著在入院第26天後死亡，而院方在心肌細胞中確認有Oz病毒的基因，因此診斷死於Oz病毒感染。

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事實上，日本早在2018年從蜱蟲身上檢查出帶有Oz病毒，至今這種病毒可能分布在日本廣泛地區，但是厚勞省表示，人類感染Oz病毒發病死亡，這在日本國內是首例，在全球也無前例。

厚勞省表示，日本以前曾有民眾接受血液中的抗體檢查後，醫生研判可能感染Oz病毒的案例，所以並非感染Oz病毒就會致死。

厚勞省將針對Oz病毒的特徵、症狀等持續調查、研究。另外，厚勞省呼籲民眾，草叢是很多蜱蟲生息的場所，到草叢等地，最好穿長袖、長褲。

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