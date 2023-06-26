別摸奈良鹿！感染Oz病毒嚴重可致命　旅遊達人籲：摸鹿等於摸蜱蟲

日本厚生勞動省6月23日證實，茨城縣有一名70多歲婦人，去年因心肌炎病逝，進一步調查發現，疑似是因為蜱蟲，而感染Oz病毒，也是全球首個感染Oz病毒死亡的案例！Facebook專粉有37萬人追蹤，知名台灣旅遊部落客魚漿夫婦就上載出一則Twitter截圖示警，提醒大家如果去奈良玩，要小心鹿的身上有蜱蟲。



魚漿夫婦提到「奈良的鹿很可愛，但要特別注意這個，而且最近日本才出現第一例可能因為被蜱蟲叮咬感染OZ病毒死掉的婦女」，Twitter內容則寫着「奈良公園的鹿身上有大量蜱蟲，數量可能是你想像的100倍，摸鹿等於摸蜱蟲。」短短一天，發文就有1.1萬人按讚，特別是暑假到，不少人赴日本關西旅遊，都會去奈良公園餵鹿，讓這個消息特別引發關注！

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根據《NHK》的報道，日本是在2018年，在愛媛縣的龜形花蜱上發現Oz病毒，而龜形花蜱分布在關東地區以西的地方，根據野生動物調查結果，包括千葉、岐阜、三重、和歌山、山口、大分等地，和獼猴、野豬、梅花鹿等動物身上，都曾檢查出Oz病毒抗體，顯示以前感染過。

台灣皮膚科醫生趙昭明則表示，被蜱蟲咬有分嚴重程度，輕微症狀就類似蚊蟲叮咬，皮膚會出現紅腫、紅斑，嚴重則可能侵犯心臟血管導致死亡；另外，遭蜱蟲叮咬，也要注意萊姆病（Lyme disease）。根據台灣疾管署資料，萊姆病主要經由蜱蟲叮咬感染，是一種人畜共通傳染病，雖然不會直接人傳人，仍被歸類為第四類法定傳染病，近年來台灣都以境外移入為主，最近一例已經是2021年9月，一名美籍男性返台探親時，在居家檢疫時發病。

台灣疾管署也建議，防範蜱蟲，除了可以選擇穿淺色長袖衣褲，外出回家或回到酒店就立刻把衣服換下來；也可以噴含有避蚊胺（台譯敵避，DEET）的防蚊液，敵避除了驅蚊，對驅蟲也有效果。另外，如果真的被硬蜱叮咬，要盡速用鑷子夾住硬蜱的口器，將硬蜱摘除，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，減低遭感染萊姆病的機會。

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