美國務院：普京領導地位受挑戰是新鮮事　白宮：不尋求俄政權更迭

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）6月26日表示， 看到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的領導地位受到直接挑戰，當然是一件新鮮事。看到普里戈任（Yevgeny Prigozhin）直接質疑俄烏戰爭的理據，並指出這場戰爭本質上是基於謊言，也是一件新鮮事。另外，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日表示，俄羅斯政權更迭不是美國的政策，無法確認普里戈任是否身處白羅斯，



美大使向俄方表明：視兵變為俄內部事務

米勒表示，在俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）負責人普里戈任24日發動兵變當日，美國已通過美國駐俄羅斯大使特雷西（Lynne Tracy）及其他級別官員，與俄羅斯政府進行溝通，強調美國將兵變視為俄羅斯內部事務，美國沒有參與、也不會參與。

他指出，雖然兵變流產，但俄羅斯局勢仍然動盪，並強調美國對普里戈任的下落沒有任何評估，也不知道瓦格納集團在非洲及烏克蘭的動態，但只要該組織或後續組織繼續在非洲、烏克蘭或其他地方活動，美國將採取行動追究他們的責任。

米勒強調，美國大使特雷西已向俄方表明，美國不會對俄羅斯政府及其國防部的領導層地位採取立場，期望俄羅斯履行其保護大使館和外交人員的義務。

無法確認普里戈任是否身處白羅斯

另外，白宮國家安全委員會發言人柯比同日表示，俄羅斯政權更迭不是美國的政策，無法確認普里戈任是否身處白羅斯，也不清楚瓦格納的走向及普里戈任的角色。美國總統拜登（Joe Biden）仍持續收到事件最新情況，暫無跡象表明扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站即將面臨威脅，美國本週將宣布對烏克蘭提供新一輪援助。