俄羅斯兵變｜拜登強調西方沒有參與　不予普京任何藉口

撰文：蕭通
出版：更新：

美國總統拜登（Joe Biden）6月26日表示，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）對克里姆林宮發動短暫兵變，屬於俄羅斯體系內部鬥爭，美國及其盟友沒有參與其中。「我們明確表示，我們沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」

拜登在白宮活動上表示，對於瓦格納集團兵變事件，他當時指示國家安全團隊每小時通報最新情況，並為一系列情況做好準備。他又透過視像會議與主要盟友進行了交談，以確保每個人都達成共識，並協調應對措施。「他們同意我的觀點，我們必須確保我們不給普京任何藉口，把事情歸咎於西方和北約（NATO）。」

拜登25日曾與烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelinskiy）通話，他預計26日晚些時候或27日上午再次交談，以確保雙方「意見一致」。

拜登透露，還計劃稍後與另一位盟友領導人交談，但他沒有透露姓名。他表示，他和其團隊將繼續評估兵變事件的影響。「現在就事態發展得出明確結論，仍然為時過早。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）早前表示，俄羅斯正調查西方情報部門是否有參與瓦格納集團的兵變。

俄羅斯兵變｜俄媒：FSB針對普里戈任叛亂調查仍在進行俄羅斯兵變｜拉夫羅夫：正調查西方情報部門有否參與其中瓦格納兵變將是俄烏衝突的催化劑
拜登
普京
瓦格納集團疑兵變
澤連斯基
俄烏戰爭