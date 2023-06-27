俄羅斯兵變｜拜登強調西方沒有參與　不予普京任何藉口

美國總統拜登（Joe Biden）6月26日表示，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）對克里姆林宮發動短暫兵變，屬於俄羅斯體系內部鬥爭，美國及其盟友沒有參與其中。「我們明確表示，我們沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」



拜登在白宮活動上表示，對於瓦格納集團兵變事件，他當時指示國家安全團隊每小時通報最新情況，並為一系列情況做好準備。他又透過視像會議與主要盟友進行了交談，以確保每個人都達成共識，並協調應對措施。「他們同意我的觀點，我們必須確保我們不給普京任何藉口，把事情歸咎於西方和北約（NATO）。」

拜登25日曾與烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelinskiy）通話，他預計26日晚些時候或27日上午再次交談，以確保雙方「意見一致」。

拜登透露，還計劃稍後與另一位盟友領導人交談，但他沒有透露姓名。他表示，他和其團隊將繼續評估兵變事件的影響。「現在就事態發展得出明確結論，仍然為時過早。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）早前表示，俄羅斯正調查西方情報部門是否有參與瓦格納集團的兵變。