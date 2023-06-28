新西蘭總理訪華除貿易外還談什麼？　習近平：要加強這些領域合作

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）訪問中國期間與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面。習近平6月27日會見希普金斯時表示，中新關係長期領跑中國同發達國家關係，雙方要加強教育、文化、旅遊、地方、民間等領域交流合作。



應李強邀請，希普金斯25日至30日對中國進行正式訪問，並出席在天津舉行的第14屆夏季達沃斯論壇。他27日下午與習近平會面，28日與李強會談。

根據新華社，習近平27日下午在北京人民大會堂會會見來華進行正式訪問的希普金斯時表示，中新要培養更多新時代的路易•艾黎（Rewi Alley），讓中新友誼之樹更加枝繁葉茂，繼續發揚爭先精神，不斷鞏固和加深中新全面戰略夥伴關係，要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，鞏固好中新關係發展基礎。

路易•艾黎是旅居中國的新西蘭作家，曾說「中國的事業就是我的事業」，被中國共產黨前領導人鄧小平稱為「中國人民的老戰友、老朋友和老同志」。

習近平還說，兩國要相互尊重、平等相待、開放包容、和而不同，實施好中新自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》，推進貿易和投資自由化便利化，為對方企業在本國投資經營提供更好營商環境，要共同倡導真正的多邊主義和自由貿易體系，攜手應對包括氣候變化在內全球挑戰。雙方還可以保持溝通，共同幫助太平洋島國發展。

希普金斯則表示，自己此次率龐大經貿代表團訪華，就是希望通過此訪探尋更多合作機遇，推動新中關係達到新的水平，新方願同中方加強人員交往，持續擴大加深兩國經貿、教育、科技、人文等領域合作，共同實施好兩國自貿協定升級版。

希普金斯也說，新方認為，分歧不應定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重、和而不同，新方願同中方就幫助島國發展問題保持溝通。