日本男「啃老」35年嫌父母又老又病動殺機　狠心勒死雙親藏屍雪櫃

日本福岡市2021年6月發生一宗殺人案。一位名為松本淳二的60歲男子，將自己年邁的父母勒死之後，將屍體藏匿於家中的雪櫃。近來經過正式開庭，進一步釐清犯案動機與相關的細節。



根據日本媒體《ヨテミラ！》報導，由於松本與雙親的住宅原先是一家餐館，有留下當初所使用的業務級雪櫃，成為松本藏匿屍體的場所。松本犯案後雖立刻逃離家中，但在數天後被發現潛伏在京都市，遭警方循線逮捕。

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調查發現，松本自從大學退學之後，整整35年來一直沒有正職工作，整天在家中無所事事，靠看電視、動畫或其他興趣打發時間，並領取父母給的幾萬日幣零用錢。但在2021年，父親失智症發作，母親又腰椎骨折，松本嫌照顧父母太麻煩，因此動了殺機。

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有一次在幫忙父親上廁所時，松本一時情緒上來，便用電線勒死父親。接着將目擊一切的母親，先用膠帶封住嘴巴，接著一同加以殺害。檢方認為他的罪刑重大，並不能算是「照顧到疲累了」，因此不值得給予同情。實際判決將會在近日出爐。

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