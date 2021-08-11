美國女網紅超市「忘情狂舔」購物車與雪櫃門柄　稱助人提升抵抗力

新冠肺炎全球大流行，卻還是有許多民眾固執認為自己不會染疫，美國科羅拉多州一名女子近來便在超市拍片，只見她進門後四處狂舔物品，連購物車手把和門把都不放過，超噁行為讓影片在網路上瘋傳。



國外媒體報道，擁有上萬粉絲的女子梅舒克（Jodie Meschuk），近來在Instagram上宣稱，「多接觸細菌可以增強人體對哮喘和過敏抵抗力，微生物有助消化」，還拍攝噁心影片宣傳她的錯誤觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片中可看到，梅舒克身邊帶着兒子進入超市後，便開始狂舔超市內所有物品，除了舔手上購物袋和購物車，還去舔了放着啤酒的冷藏櫃門把，舔完還告訴粉絲，就算疫情也要活得自由。

影片發表後立即引來大批網友批評，許多人除了大罵噁心，還認為她的行為根本就是在教壞小孩，「她在小孩面前這樣做？還真是好榜樣」、「好愚蠢的人，怎麼會有這麼可怕的媽媽」。

原始影片後來雖然被刪除，不過已被網友存檔，相關影像仍然在網上流傳。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】