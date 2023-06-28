李強晤新西蘭總理　倡貿易投資邁「新台階」　兩國簽多項合作文件

中國國務院總理李強6月28日上午會晤訪華的新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins），他稱兩國關係一直走在中國同西方國家關係前列，雙方要用好中新自貿協定升級議定書，推動貿易投資邁上「新台階」。兩人共同見證簽署科技、教育、農業等多項雙邊合作文件。



中國外交部指，李強在人民大會堂會見希普金斯，並在會談前舉行歡迎儀式。

李強表示中國同新西蘭建交50多年來，兩國關係一直走在中國同西方國家關係前列，成為不同社會制度、歷史文化、發展階段、經濟體量的國家合作共贏的典範，明年中新將迎來建立全面戰略夥伴關係10週年，中方願同新方進一步加深傳統友誼，共同推動各領域合作邁上更高水平，更好造福兩國人民，惠及亞太地區和世界。

李強指，解決人類面臨的共同問題，團結合作、互利共贏才是人間正道，在中國推進現代化建設的過程中，中國開放的大門只會愈開愈大。他指中方願同新方分享中國發展帶來的新機遇，深挖合作潛力，更好互利共贏。

他又倡議雙方要用好中新自貿協定升級議定書，推動貿易投資邁上「新台階」，挖掘數字經濟、綠色經濟、創意產業等領域潛能，打造新興領域合作「新動能」，共同倡導自由貿易，支持亞太區域合作，拓展區域經濟合作「新空間」，推動教育、旅遊等領域合作，拉緊人文交往「新紐帶」。

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）2023年6月25日至30日訪華，圖為他28日在社交網站上傳的訪華行程圖片（FB@Chris Hipkins MP）

中國外交部引述希普金斯表示，中國在全球和地區事務中發揮着十分重要的作用，新中兩國致力於加強溝通，增進了解，妥善處理分歧，在各層級、各領域開展了廣泛深入的合作。

他稱新方堅定奉行一個中國政策，對中方擴大開放帶來的機遇感到振奮，願同中方落實好雙方達成的一系列共識，加深經貿、科技、教育、可再生能源、地方等領域交流合作，就太平洋島國和多邊事務加強溝通協調，共同推動經濟復蘇，攜手應對氣候變化等全球性的挑戰，歡迎更多中國企業家、遊客和留學生來到新西蘭。

會談後，兩國總理共同見證簽署科技、教育、農業、林業、檢疫、食品安全、知識產權等多項雙邊合作文件。

希普金斯訪華期間，中新雙方發表《中華人民共和國和新西蘭關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。