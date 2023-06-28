新西蘭總理的「外交功課」：29人貿易團訪華　涵蓋航空科技等行業

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）自6月25日起訪華6天，這位上任不足半年的新總理臨出發前表明外交不是自己最熟悉的領域、尚需學習，新西蘭輿論也關注他會交出什麼「功課」。從訪問團名單看，貿易無疑是重要議題，新西蘭航空、科企PikPok等29名商界高層代表也隨團訪華。



希普金斯率領一個由29名商人組成的貿易代表團出訪中國，希望通過加強商務夥伴關係，促進出口增長，他在訪華前就談到，向中國出口乳製品、肉類、木材等產品的事情仍然很重要。

貿易團會到訪北京、天津與上海。

中新關係・新西蘭總理訪華：新西蘭總理希普金斯2023年6月25日至30日訪華，6月28日在中國總理李強陪同下，在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（Reuters）

據紐媒Stuff在6月26日報道，多名來自食品業、乳製品業的企業代表正在訪華貿易團中，包括乳製品企業恆天然（Fonterra）主席麥克布賴德（Peter McBride）、威士蘭乳業公司（Westland Milk Products）行政總裁韋思（Richard Wyeth）、Synlait Milk中國區總裁Yanlin Yi等。

報道談到此並不讓人感到驚訝，尤其是乳製品公司每年向中國出口大量產品，且預計在未來十年，中國對產品的需求將增1倍。

在牛奶製品外，港人熟悉的蜂蜜品牌康維他（Comvita），或是奇異果品牌Zespri、漁業品牌Sealord等也有派代表隨團。

貿易團內的其他企業代表，還有來自航空業。新西蘭航空（Air New Zealand）行政總裁福倫（Greg Foran）、奧克蘭機場（Auckland Airport）行政總裁Carrie Hurihanganui都在名單上。新西蘭航空自5月起恢復每日飛往上海的航班，福倫的優先任務正是要為公司爭取更多客人，在疫情前，中國是新西蘭的第二大國際遊客市場，第一則是澳洲。

新西蘭的教育業也有派出代表，例如是奧克蘭大學（University of Auckland）、國際教育商業協會（Schools International Education Business Association，暫譯）。

中新關係・新西蘭總理訪華：新西蘭總理希普金斯2023年6月28日與中國總理李強（不在圖中）在北京人民大會堂會面。（Reuters）

這個貿易團中，還有一些外國人過去未必留意到的新西蘭行業，例如是來自科技業的電子遊戲公司PikPok與Rocketwerkz、健身房品牌萊美國際（Les Mills），還有來自影視業的製作公司維塔工作室（Weta Workshop）。

Stuff指，維塔工作室的創辦人與中國有長久的合作歷史，內容包括模型製作、影視製作，還有外景設計。

總理會晤後的中新聯合聲明

希普金斯6月28日與中國國務院總理李強會面後，中國與新西蘭雙方發表關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明，內容就包括兩方同意在近期外交、經貿、國防領域對話基礎上，加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新和執法等領域合作。

聲明也指，雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新能源汽車對話機制，以及歡迎邊境重新開放以來恢復人員往來，同意加強两國文化、體育、教育、航空、旅遊、地方和學術交流合作。