美媒：瓦格納兵變分子包括俄囚犯　招募參戰至少釋放數千人

路透社根據面部識別軟件、法庭記錄和翻查社交媒體發現，有份參與24日叛亂的俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）成員中，至少有3名已被定罪的罪犯 ，顯示克里姆林宮去年允許瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）從全國各地監獄招募數千名囚犯參戰，可能對俄國造成困擾。



自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，瓦格納集團大量招募俄囚犯參戰。普京以秘密法令，對參戰6個月仍然存活的人特赦。路透社此前曾報道，許多囚犯戰士對普里戈任極其忠誠，認為普里戈任給他們重生機會，而這種忠誠擴大到參加叛亂。

由於僱傭兵一向蒙面作戰，因此難以被識別。路透社近日對少數未蒙面的成員調查，發現至少3名囚犯，包括25歲的契訶夫 （Dmitry Chekov），他曾4次因盜竊和毒品案被定罪。 另有33歲的希爾紹夫（Sergei Shirshov），因持械搶劫被判處7年監禁；31歲的亞馬魯季諾夫（Roman Yamalutdinov）則自2017年以來至少2次被判入獄，包括醉駕、偷車和襲警等。

之前曾有消息稱，當局釋放參戰的囚犯或多達2.8萬人，當中包括強姦犯、殺人犯及暴力罪犯等。