瓦格納24小時兵變　普京應吸取的教訓

從瓦格納佔領羅斯托夫「兵變」開始，到雙方妥協罷兵，不過短短24小時。「兵變」爆發就像長期沉寂的死火山突然噴發，又戛然而止偃旗息鼓。瓦格納臨陣倒戈，震動了整個世界，美國國務卿都公開稱：「簡單地說，我們不知道」。目前看，在白羅斯調停下，這場危機告一段落，甚至普里戈任在瓦格納「兵變」後現身的首段音頻中說，瓦格納集團將在7月1日不復存在。

雖然《紐約時報》也引述美國官員的話說，瓦格納事件並未對俄軍戰場形勢造成負面影響，俄軍沒有出現任何可供烏軍利用的防禦漏洞，也沒有放棄前線陣地去支援莫斯科。但仍有必要從普里戈任兵變這件事情上吸取教訓，深究俄羅斯深層次的問題。



確實，普京大帝仍是普京大帝，如此短的時間內就能控制住局面，是客觀事實。普京既敢於抵禦西方的威脅，又有意重振前蘇聯的雄風。但也必須清楚的看到，俄羅斯在普京執政後，雖然比以前穩定與發達了，但俄羅斯仍是資本寡頭在控制與操控整個國家，這是俄羅斯不可能真正強大的根本原因。

透過普里戈任反叛鬧劇，需要對俄羅斯的制度模式有新的認知。名義上，蘇聯解體後，他們通過休克療法，一夜實現私有化倒向資本主義，但是，它的資本主義和美國的又有本質不同。如果用一個詞概括，俄羅斯的制度模式應該叫「沙皇資本主義」。沙皇文化是俄羅斯的文化底藴，是俄羅斯制度的真正決定因素，資本主義不過是外皮。

其實，民主、市場的資本主義都是美國的外皮，美國制度的真正決定因素也是其深層的文化和歷史——殖民者文化。殖民者都是極端自私自利的人，他們不惜以損害別人的利益的方式去建立和維護自己的利益。最直白的例子就是，美國不僅持槍合法，而且可以對任何對自己的生命和財產造成威脅的人開槍，美國人管這叫權力、人權。他們不僅不以武器為兇器，為安全的破壞因素，反而認為是自由和人權的捍衛者。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。他呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤軍，以及讓兒童和長者離開。（Reuters）

民主、法治、自由交易的市場，是美國人以及現代西方人的美好願望，他們也在這種願望的指引下去設計制度。所以這導致這些制度看起來的確是美好的。但真正的、實際的制度模式，不是決定於制度是如何設計的，而在於是在現實中是如何被執行的。美國人不是憑藉人類的美好願望來虔誠地遵守這些制度，恰恰相反，他們是從自身利益出發，如何利用和破壞這些制度。

美國的政客真正感興趣的不是民主選舉制度本身，而是如何利用和操縱這個制度，讓自己當選。美國人真正感興趣的也不是法律，而是如何利用和操縱法律程序，讓自己打贏官司。美國的商人真正感興趣的也不是自由競爭的市場機制，而是如何利用這個機制建立自己的排他性的壟斷地位。

所以，在制度設計上，美國是民主、自由、法治的，但是實際執行中，他們卻是反民主的、反自由的、反法制的。每一個人都希望「民主」能夠保護自己做主，而阻止別人做主；希望「法治」保護自己打贏官司，而別人打輸；都希望自己自由，而別人不自由。

因此，在表面的設計上，美國是一個民主、自由、法治的資本主義國家，但在實際上，美國是一個將民主和法治馴服的資本主義國家。誰是馴服者？資本和資本家。

談俄羅斯為何扯上美國，因為這種對民主和法治的馴服，俄羅斯也有，只是由於文化模式不同，導致具體的馴服模式不同。

俄羅斯瓦格納兵變：圖為俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

最能體現美國的馴服模式的是「軍工複合體」，也叫軍工「鐵三角」、「政商旋轉門」。「三角」是：政府、軍隊、企業（資本、資本家）。「鐵三角」實際上就是實現資本對政府和軍隊的馴服和駕馭，最終讓軍隊成為自家的壟斷性的優質大客戶。

俄羅斯也有這樣的「鐵三角」，不過不像美國那麼複雜和委婉，而是直接、簡單和粗暴，以至於這個「鐵三角」已經不是三方關係了，而是將三方直接合體於一身。

普里戈任就是這麼一個人，他可以說是俄羅斯「沙皇式資本主義」的標本。首先他擁有自己的軍隊，私人僱傭兵集團——瓦格納。其次他是一個大資本家，通過經營餐飲業而暴富。再次，他和普京間存在長期且密切的裙帶關係，擁有直接的政治資源。

導致俄美資本主義模式差異的關鍵因素在「政商關係」，即資本和政府的關係。在美國，資本和政府聯繫是間接的，他們中間隔着一個民主制度，資本需要操縱民主制度，而實現與政府的聯繫，並操縱之。但是在俄羅斯，資本和政府的聯繫則是直接的，譬如普里戈任與普京的聯繫，民主制度就是一個擺設。而普京和普里戈任都是沙皇式的強權人物，他們間通過之間聯繫，共同構成俄羅斯資本主義的基石。

無論直接還是間接，美國和俄羅斯的共同之處是，資本和政府是存在密切聯繫的，即存在合法的官商勾結。但是在中國，資本和政府是隔離的，兩者間的聯繫是被禁止的，也是非法的。不僅制度如此，更重要的是，歷史悠久的深層文化理念也是如此。

了解了這個底層邏輯，其實就清楚了俄羅斯仍處於「資本操控」之下。俄羅斯國內存在嚴重的腐敗，這也是普京打不開離身拳的根本原因。總之，期盼普京大帝通過此次瓦格納危機能夠徹底覺醒，認清國內問題所在及大勢所趨。