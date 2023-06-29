壽司郎之亂｜日本少年遭殃　遭民事索賠360萬後恐面臨刑事責任

日本回轉壽司連鎖店壽司郎（スシロー）遭一名少年亂舔豉油瓶、口水抺壽司的事件。事件中主角繼被壽司郎索賠6700萬日圓（約360萬港元）後，更恐被追究刑事責任。岐阜縣警方在6月28日，以器物損壞罪把少年函送地檢署偵辦。



日本《朝日新聞》報道，岐阜縣警方應壽司郎在1月舉報，就少年在店內亂舔惡搞的行為進行調查，在6月28日決定以器物損壞罪，函送地檢署偵辦。

在這之前，壽司郎已就該少年拍攝的惡搞動畫，在網上流傳造成的損害，民事起訴要求少年賠償6700萬日圓，意味少恐面臨民事及刑事的雙重提告。

事發在2023年1月，少年在壽司郎的一間分店拍攝自己用舌頭舔豉油瓶，再用口水抺壽司的惡搞影片。影片在網上瘋傳後引起極大迴響，壽司朗股價暴跌，市值一度蒸發近170億日圓（約9億港元），少年亦遭肉搜引來多方指責。據悉少年在事後已經退學，其父母亦與其公開道歉，但壽司郎未就此罷休，繼續對少年提告。

【相關圖輯】日男惡搞舔食具兼口水塗壽司 累壽司郎市值失160億円 下場曝光（點圖了解更多）：

+ 7

日本《週刊文春》引述警方消息報道，指因少年與其父母已公開道歉，相信不會以刑事拘留形式偵辦，但會繼續相關調查。而壽司郎的母公司，FOOD & LIFE主席水留浩一在5月的一次網絡電台節目中受訪，表示會「適可而止」不會把少年和家人「迫入困境」，但目前似乎並不是這回事。