壽司郎頑童歪風吹到台灣？小孩腳放迴轉壽司帶　家長懶理惹公憤

迴轉壽司店的一大特色是會有運輸道運送裝在盤子上的壽司，供顧客拿取。



不過日前一名網友到店內用餐，發現隔壁桌的小孩脱著鞋子將腳貼著運輸帶，家長卻沒有在一旁提醒，令他相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原Po在《爆料公社》發文，表示20日到台北車站的某間連鎖迴轉壽司店，發生「腳丫迴轉事件」，看到隔壁桌有小孩脫下鞋子只穿著襪子，把雙腳抬高放置在壽司運輸道的邊緣，離壽司盤相當近。

原Po認為這行為相當不妥，馬上拍下影片：「店家去查一下監控吧！僅擷取一小段，甚至還有距離更近的接觸，家長完全不管嗎？」

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貼文一出，網友紛紛留言「家長都不管嗎？」、「家長要注意小孩的動向啊」、「看起來像孩童腳，但家長都沒制止才可悲」、「那味道一下就上來了」、「直接單點比較好，轉盤上的到你面前發生什麼事不好說」、「也有頭靠在轉盤上的，頭髮會碰觸到盒子」、「後來我都不去吃迴轉壽司了」、「在台灣沒事的，在日本會賠到脫褲」。

不過也有人認為「看起來是個孩子，直接過去跟對方說一聲好像不難」、「直接跟店家講制止他就好了啊」。

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