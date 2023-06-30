法國警槍殺17歲少年掀騷亂：疑犯控罪公布　667示威者被捕

法國因警察開槍打死一名17歲北非裔少年引發的騷亂進入第三個晚上，超過400人被捕。法國政府在全國部署4萬執法人員，涉案的警察被控非預謀故意殺人罪（voluntary homicide）。



綜合路透社和彭博社報道，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）星期四（6月29日）宣布在全國部署4萬名警察和憲兵維持治安，同時法國多個城市宣布宵禁令或提前結束公交系統運營時間，以防止警方射殺少年事件造成的騷亂升級。

達爾馬寧稱，示威來到第三晚時，已有667人被捕。

巴黎市中心一間Nike鞋店被闖入，14人被捕；另有16人因里沃利街（rue de Rivoli）商店櫥窗被砸和商品被偷被捕。

國家警察星期四晚說，馬賽、里昂、波城（Pau）、圖盧茲（Toulouse）和里爾（Lille）發生縱火和煙花襲擊事件。社交媒體影片顯示，全國各地發生多起火災，包括巴黎北部郊區的一個公車站和東部里昂的一個有軌電車。

圖為2023年6月30日，示威者與警方在法國巴黎郊區楠泰爾市（Nanterre）衝突期間，向警員投擲煙花。（Reuters）

另據《普羅旺斯報》報道，在法國第二大城市馬賽的旅遊熱點老港，警方與年輕人發生肢體衝突並發射了催淚彈。

與此同時，檢察官說，涉及北非裔少年槍擊案的警察因非預謀故意殺人罪接受正式調查，被還押預防性拘留所。根據法國的法律體系，接受正式調查類似於英美法系的正式提控。

6月27日在法國巴黎郊區上塞納省（Hauts-de-Seine）楠泰爾市（Nanterre），一名警察截停一輛汽車後開槍，導致駕車的17歲阿爾及利亞裔少年死亡。警方射殺少年事件引發公憤，法國多個城市發生針對市政廳、警察局和學校的暴力襲擊和縱火事件。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）29日在內政部緊急會議中說，警方射殺少年事件「不可原諒」，而針對公共機構的襲擊「毫無道理」，民眾應保持冷靜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

