印度巴士爆胎變火燒車26死 同一公路1年釀360事故 學者分析原因
撰文：TVBS新聞網
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印度南部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）高速公路上，1日清晨發生嚴重的火燒車死亡事故，一輛載着33人旅遊巴士上，行駛間發生爆胎、導致車輛翻覆而起火燃燒，根據《新德里電視台》（NDTV）報道，目前已經確認有26人死亡、7人受傷，死者包括3名未成年孩童。不少死者因為遺體被火勢燒到焦黑無法辨識，只能透過基因檢測來確認身份。
這場事故中發生爆胎的巴士，當時正準備運載乘客，從該邦第三大城那格浦爾（Nagpur）前往浦那（Pune），參加一場婚禮派對。
當地警方研判死亡事故的發生主因，除了輪胎在行駛期間爆胎，還有就是當地降下豪大雨的原因，才釀成這宗馬哈拉施特拉邦歷年最慘烈交通事故之一。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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這輛巴士一共配有2名駕駛員，其中一人在事故中喪命，當地媒體將事故矛頭指向司機，認為事發當時正好是凌晨1點30分，質疑是司機太疲倦導致在行車過程中打瞌睡，才會導致措手不及、沒有即時處置爆胎，進而釀成後續大禍。
不過，事故發生所在地、這條連結孟買（Mumbai）與那格浦爾的高速公路，先前有份調查報告、引述公路警察局數據發現，過去一年以來、這條公路一共發生360宗交通事故，造成68人死亡、150人重傷；不少學者質疑和路線設計有關，容易造成駕駛者出現「道路催眠狀態」（road hypnosis）。
道路催眠又稱公路催眠狀態，當駕駛者在狀況良好路段、或是過於筆直和沒有分散注意力狀態下，長時間駕駛汽車後，他們會逐漸放鬆警惕，並進入一種「精神恍惚」的狀態，衍生出許多錯覺或潛在危機。
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