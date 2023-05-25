荷蘭男子遇車禍致下半身癱瘓　植入腦部脊椎介面協助恢復行走

荷蘭一名40歲男子奧斯卡姆（Gert-Jan Oskam）在十二年前遇上車禍，他的頸部脊髓受損，令他雙腳癱瘓，雙手亦局部傷殘。不過他獲瑞士神經學家植入腦部脊椎介面後，透過建立「數碼橋樑」連接腦部及受傷部份以下的神經，令他可以再次站立和行走。



天空新聞及英國廣播公司（BBC）5月24日報道，奧斯卡姆獲瑞士洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）、洛桑大學及洛桑聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Lausanne）的神經外科醫生及專家提供治療，分別在腦部及脊椎控制雙腿活動的部分植入由法國原子能機構開發的介面。

報道提到，奧斯卡姆在想行走時，腦部介面會偵測到腦皮層的電子訊號，透過無線傳送訊號至電腦，再將資料傳至脊髓脈衝發生器。他表示，在植入該介面兩天之後，就可以重新控制臀部，形容是一大進展。

奧斯卡姆經過大約40次訓練後，他可以行走，上落樓梯和斜坡，甚至在無需使用介面的情況下，以柺杖短暫走動。他形容，自己重新發現與朋友站在酒吧暢飲的樂趣。而該介面在植入一年之後仍然發揮作用，包括奧斯卡姆在家中無需協助的場合。

奧斯卡姆下半身癱瘓多年，經過植入介面及連串訓練後，如今可以重新站立和行走。研究人員希望可以將這種技術擴大應用範圍。（EPFL/CHUV/UNIL and CEA/CHUGA/UGA）

有關研究已刊登在世界頂尖學術期刊、《自然》（Nature），研究人員認為，該數碼橋樑不但修復奧斯卡姆的脊髓，更推動新的神經連接增長。他們希望這種技術將來可以用於恢復雙臂及手部功能，甚至是應用於因中風而導致的癱瘓個案等。