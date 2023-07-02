法國檢方拼湊少年被擊斃經過　目擊者：警槍托3次擊中致未停車

觸發法國大規模示威的少年命案，檢察官正在拼湊當日事發經過，包括翻查閉路電視及詢問目擊者，確認少年曾無視警員的停車要求。與此同時，有自稱是其中一名乘客的網民稱，17歲少年Nahel M遭警察用槍托擊中3次，才導致他的腳離開煞車掣，檢察官已預定於週一（7月3日）約談這名目擊者。目前，涉及開槍的警員因殺人罪仍被拘留。



檢察官怎樣說？

南泰爾市（Nanterre）檢察官普拉什（Pascal Prache）表示，6月27日上午8時左右，兩名騎電單車的警察，發現一輛掛有波蘭車牌的平治在路上快速行駛。

警員們亮起警笛追截，在紅綠燈處追上了這輛車，車上有3名年輕人。警員要求司機停車，但司機無視，闖紅燈開走。警員繼續追趕，並通過無線電通知單位。

8時16分，平治在路上停下。 兩名警員下了電單車，拔槍靠近。兩人後來告訴檢察官，他們用槍指著司機，以阻止對方再次開車逃跑。他們要求司機關掉引擎，但汽車卻繼續向前行駛。 一名警員開槍，導致年輕人胸部中槍死亡。

汽車撞上路邊護欄後，其中一名乘客被捕，另一名乘客步行逃離。

↓網絡上流傳的案發片段↓

目擊者怎樣說？

有自稱其中一名乘客的年輕人表示，他們當時在南泰爾附近開車，當時汽車誤入巴士線後，遭兩名騎電單車的警察追趕。

當Nahel M停車後，兩名警員輪流以槍托擊中他。事主第三次被槍托擊中後，令他的腳從煞車掣上移開，車輛繼續前進。 警察開槍後，事主向前倒下，腳踩回油門上。

這名乘客說，當車停下來時，他決定逃跑，因他擔心自己也會被槍殺。

汽車是租賃車輛

對於這輛平治汽車，官方指是租來的。自稱乘客者則稱，該車是有人借給他們的，但沒有透露任何細節。

根據法國汽車網站Autoplus，掛有波蘭車牌的德國跑車租用價格，介乎每天300至3,000歐元。Autoplus 表示，這種短租方式在法國很受年輕人歡迎。

據指出，Nahel M沒有犯罪記錄，但曾涉無牌駕駛及拒絕遵守停車命令，原定9月在少年法庭出庭。