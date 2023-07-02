法國多地連續5晚騷亂約2400人被捕　馬賽店舖封圍板無阻打劫盜竊

法國17歲非裔少年納埃爾（Nahel M）在巴黎市郊遭警員近距離射殺後，全國多地連續數天爆發的反對警察暴力示威與騷亂持續至第5晚都未有平息跡象，繼續蔓延至全國其他地區，迄今約2400人被捕。馬賽（Marseille）是其中一個「重災區」，當地店舖封上圍板仍無法阻止搶掠、盜竊行為。



↓店舖封圍板無阻打劫盜竊↓

↓有人駕駛林寶堅尼（Lamborghini）衝入店舖↓

在巴黎地區，市中心、歐貝維利耶（Aubervilliers）、克拉馬（Clamart）、克利希蘇布瓦（Clichy-sous-Bois）、埃松（Essonne）、蒙特勒伊（Montreuil）、楠泰爾（Nanterre）、維里沙蒂永（Viry-Châtillon）都有抗議活動。

除巴黎外，爆發示威的城市及地區還包括第二大城市馬賽，以及亞眠（Amiens）、阿訥西（Annecy）、波爾多（Bordeaux）、第戎（Dijon）、格勒諾布爾（Grenoble）、里爾（Lille）、里昂（Lyon）、南特（Nantes）、波河（Pau）、魯貝（Roubaix）、聖艾蒂安（Saint-Etienne）、圖盧茲（Toulouse）和圖爾寬（Tourcoing）。

法國騷亂也已蔓延到鄰國比利時的首都布魯塞爾（Brussels）。