法國騷亂｜被捕示威者平均年齡17歲　示威延燒十大城市無一倖免

法國17歲非裔少年納埃爾（Nahel M）在巴黎市郊遭警員近距離射殺後，全國多地連續數天爆發的反對警察暴力示威與騷亂持續至第5晚都未有平息跡象，繼續蔓延至全國其他地區，迄今約2400人被捕。



法國10大城市包括首都巴黎、第二大城市馬賽（Marseille）、 里昂（Lyon）、圖盧茲（Toulouse）、尼斯（Nice）、南特（Nantes）、蒙彼利埃（Montpellier）、斯特拉斯堡（Strasbourg）、世界葡萄酒之鄉波爾多（Bordeaux）和里爾（Lille）。這些城市都有抗議活動。

除十大城市外，法國爆發示威的城市及地區還有因國際電影節而聞名的康城（Caen，又稱：卡昂）、亞眠（Amiens）、阿訥西（Annecy）、第戎（Dijon）、格勒諾布爾（Grenoble）、波河（Pau）、魯貝（Roubaix）、聖艾蒂安（Saint-Etienne）和圖爾寬（Tourcoing）。

法國騷亂也已蔓延到鄰國比利時的首都布魯塞爾（Brussels）。

馬賽是法國騷亂的其中一個「重災區」，當地店舖封上圍板，仍無法阻止搶掠、盜竊行為。

↓店舖封圍板無阻打劫盜竊↓

↓有人駕駛林寶堅尼（Lamborghini）衝入店舖↓

法國司法部長迪蓬-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）稱，在騷亂中被拘留的2400人平均年齡為17歲，約30%是未成年人，有些人年僅13歲。