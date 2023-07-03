是時候歸還嫁妝？奧克尼群島擬脫離英國　欲回歸挪威當自治領地

隸屬於英國蘇格蘭的奧克尼群島（Orkney Islands）行政首長提出一項脫離英國的提案，希望能成為挪威的自治領地。奧克尼政府下周將討論這項提案，研議「另一種治理形式」。



奧克尼群島位於蘇格蘭北面，距蘇格蘭本土僅10英里左右，在1472年之前由挪威和丹麥王國統治，丹麥和挪威國王克里斯蒂安一世（Christian I）將女兒瑪格麗特嫁給蘇格蘭國王詹姆士三世（James III），把奧克尼群島當成嫁妝，送給蘇格蘭。

奧克尼群島是一個環境很優美的地方：（按圖了解）

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奧克尼群島行政首長史脫肯（James Stockan）6月30日告訴英國廣播公司（BBC），「我們隸屬於挪威王國的時間比屬於英國長得多。在奧克尼街上，人們對我說：我們什麼時候歸還嫁妝？什麼候回歸挪威？我們與挪威有深厚的感情和文化淵源，現在是時候探討可能的方案」。

他說，蘇格蘭和英國政府惡劣地虧待奧克尼，奧克尼獲得的個人平均預算比設得蘭群島（Shetland，又譯：謝德蘭）和西部群島還少。

他的提案將研究英國皇家屬地（Crown Dependencies）模式，例如海峽群島（Channel Islands）和海外領地，例如福克蘭群島（Falkland Islands）。

另一個可能的選擇是類似法羅群島（Faroe Islands)），該群島是丹麥的海外自治領地。

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