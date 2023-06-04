約旦王儲大婚｜新娘高顏值更是建築系學霸　新科奶奶勁錫新抱

約旦王儲大婚，30年來最大盛典。



要說今年最熱鬧的王室，約旦一定榜上有名。3月剛辦完伊曼公主的婚禮，6月初又迎娶了未來王后拉傑娃（Rajwa Alseif）。拉傑娃來自沙特阿拉伯，是一位建築師。她本身是「高知女性」，曾在美國留學，家世也不一般。父親是當地富豪，母親是沙特國王薩勒曼（King Salman）的親屬。

52歲的仙后拉尼亞（Queen Rania），成功晉級為奶奶。約旦王室很重視這場婚禮，全國放假一天，到處都在舉辦慶祝活動。

路上掛着新人的巨幅照片，人們早早都聚集在王室周圍，一邊看直播，一邊喜氣洋洋地討論着儀式細節。

首都安曼（Amman）還進行了無人機表演，記錄下這個特殊日子。

更多約旦王儲大婚花絮：（按圖了解）

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新娘穿Elie Saab婚紗 超1700名賓客參加婚禮

王儲侯賽因和拉傑娃的這場婚禮，在扎赫蘭宮花園舉行。這座宮殿建於1957年，意義非凡。它曾是已故侯賽因-本-塔拉勒國王的母親Zein Al Sharaf女王的家，見證了王室很多重要時刻。1993年，同樣陽光明媚的6月，拉尼亞王后就是在這裏成婚的。轉眼30年過去了，兒子又在此舉辦婚禮，她滿臉欣慰。

6月1日下午4點，婚禮正式開始。拉傑娃挽着小叔子，手拿花束，從皇宮門口走進主會場。拉傑娃的白色婚紗來自Elie Saab，長袖斜肩褶皺設計，整體看起來簡約又大氣。配上精緻的皇冠、閃耀的耳墜，高貴氣質呼之欲出。可能是為了顧及新郎身高，她穿着白色平底鞋。約旦的兩位公主作為伴娘，分別穿着藍色和白色的裙子，走在後面幫忙整理長長的裙襬。婚禮現場佈置得奢華又不失温馨，把阿拉伯傳統和西式風格很好地融合在一起。

侯賽因穿着一身軍裝，看向拉傑娃的眼神無比甜蜜。

兩人在現場進行了簽字儀式，牽手擁抱、交換戒指的互動瞬間，能感受到真情流露。儀式結束後，婚禮隊伍在20輛紅色路虎敞篷車隊的護送下，前往侯賽尼亞宮舉行慶祝活動，晚宴有1700多人參加。一家人整整齊齊在一起拍照，男士統一蹲下，女士站在後面，都沒有戴面紗，由此也能看出約旦王室女性地位算是不錯。

身穿一襲黑裙的拉尼亞，當天搭配很是低調，估計是不想搶兒媳的風頭，一直忙着和國王一起迎接賓客。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、荷蘭國王、瑞典國王、比利時國王、英國威廉王子（William，Prince of Wales）和凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）等人，都來到現場。

這場婚禮堪稱是一場各國王室齊聚的盛會，排面直接拉滿。

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和奶奶神似姐妹花 婚前派對温馨有愛

拉尼亞對這個兒媳，喜愛得不得了。就在婚禮前一周，她親自為拉傑娃打造了一場婚前派對，兩人牽着手邁入會場。可能是因為保養得太好，拉妮婭跟兒媳站在一起，就像是一對姐妹花。拉傑娃在派對上穿的長裙，看起來比婚紗要奢華一些。

這套裙子是沙特設計師Honayda Serafi設計的定製禮服，用複雜工藝手工製成，光是面紗就耗費了760個小時。長袍上的金線刺繡很是吸睛，風琴花、棕櫚樹和七角星等圖案，充滿民族風情。

拉尼亞則穿着Saiid Kobeisy的水藍色刺繡禮服，笑容滿面。她當眾誇拉傑娃是最甜蜜、最美麗的準新娘，還說：「我永遠不會忘記，當侯賽因告訴我們想娶拉傑娃時，我和國王陛下多麼開心。」

她像我的女兒一樣珍貴，我們會好好照顧她。 拉尼亞

聽了這話，拉傑娃感動得落淚，用白色毛巾掩面。隨後，兩人緊緊擁抱在一起。

拉傑娃的媽媽也出現在現場，合照時和拉尼亞站在一起，彼此摟着腰。一旁的伊曼公主穿着淺紫色連衣裙，看起來很小清新。

一家人其樂融融，温情無比。

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高顏值學霸 從小接受精英教育

今年29歲的拉傑娃，在相對寬鬆的環境中長大。家裏兄弟姐妹四人，她是最小的女兒，從小受盡寵愛。她的父親Al Saif是做土木工程出身的，在沙特擁有一家大型建築公司，在中東建造了利雅得標誌性的王國塔和其他高層建築。隨着公司愈做愈大，父親把業務拓展到安全、醫療服務等領域，家族影響力也水漲船高。

父親沒有讓拉傑娃像傳統沙特女性那樣囿於家庭，而是在她讀完中學，就送她出國深造。拉傑娃沒有辜負父親的期待，是妥妥的學霸。她擁有紐約雪城大學建築學院的學士學位，這所學校成立於1870年，拜登就畢業於這所學校。建築學院是它的強勢專業，在全球範圍內享有盛譽，獲得過美國建築協會的認證。

除此以外，拉傑娃還拿到洛杉磯時裝設計與營銷學院的視覺傳播專業學位，在建築和設計領域造詣頗深。她曾在傢俱品牌Dina Gildeh實習，並在洛杉磯PATTERNS建築事務所工作過，專業能力不容小覷。業餘時間，她喜歡騎馬、做手工藝品製作，能流利地使用英語、法語和阿拉伯語。

她和侯賽因是在熟人的介紹下認識的，侯賽因對她一見鍾情。看她的眼神，總是充滿「小星星」。去年8月訂婚後，拉傑娃就頻繁出現在約旦王室的活動中。這次，兩人正式結為連理，可謂強強聯合。Skynews在報道中指出：「新娘和新郎註定將成為中東地區的權力夫婦，為約旦和沙特阿拉伯之間建立新的紐帶。」

可以預見的是，拉傑娃未來將在約旦扮演更重要的角色。

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