美國中情局長：美國與中國脱鈎是愚蠢的

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）認為，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭對俄總統普京產生了「腐蝕性」影響，並且為中央情報局招募俄羅斯間諜創造了機會。他在演說又指出，美國與中國經濟相互依存，與中國脱鈎是愚蠢的。



伯恩斯周六（7月1日）在英國迪奇利基金會（Ditchley Foundation）發表講話時稱，普京入侵烏克蘭「對當今國際秩序構成最直接、最尖鋭的地緣政治挑戰」。

伯恩斯是在僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發動兵變一個星期後發表演說。普里戈任在兵變前稱烏克蘭戰爭是「一群混蛋為了自抬身價」而發動的。

俄羅斯兵變：圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊撤離羅斯批夫州的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（Reuters）

過去幾個月，普里戈任一再使用各種髒話，公開侮辱俄羅斯軍事領導層，令俄羅斯高層官員感到震驚，但普京並未在公開場合作出回應。

伯恩斯說：「這些言論和行動的影響將持續一段時間，清楚地提醒人們，普京的戰爭對他自己的社會和政權產生的腐蝕作用。」

普里戈任兵變最終以瓦格納和克里姆林宮達成協議收場，一天內就落幕。俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周五（6月30日）說，俄羅斯在兵變失敗後將變得更加強大，西方不必擔心這個世界第一核大國的穩定。

然而分析認為，瓦格納兵變事件削弱了普京的力量。伯恩斯也稱，俄羅斯入侵烏克蘭已擺明是「戰略失敗」，俄羅斯暴露了軍事弱點，俄經濟未來幾年也將受到戰爭拖累，而相反的北約聯手抗俄則變得更大更強。

伯恩斯說，俄羅斯人對烏克蘭戰爭的不滿情緒「繼續侵蝕俄羅斯領導層」。「這種不滿為我們中央情報局創造了千載難逢的機會……我們不會錯過這個機會」。

伯恩斯（William Burns）2005至2008年間曾任美國駐俄大使，曾於奧巴馬政府出任副國務卿，2021年起出任中情局局長。（Getty/file）

中情局用社媒籲俄羅斯多領域人士提供情報

伯恩斯所指的機會就是招募俄羅斯人成為美國間諜。他特別提到，美國中情局近日在社交媒體Telegram發文，呼籲俄羅斯軍官、情報專家、外交官、科學家或掌握有關俄經濟和領導層訊息的人士提供情報，文中還附上短視頻指導俄羅斯人如何通過暗網與中情局聯繫。伯恩斯稱，此文一出，首周點擊量達到250萬次。

伯恩斯曾於2005年至2008年擔任美國駐俄羅斯大使，2021年出任中情局局長。他稱瓦格納兵變為「針對俄羅斯政府的武裝挑戰」，但強調兵變是「俄羅斯的內部事務，美國過去不曾參與，將來也不會」 。

布林肯訪華：中國國家主席習近平2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（Reuters）

與中國脱鈎是愚蠢的 美國應該分散供應鏈

伯恩斯在演說中也談到中國。他稱中國是「唯一有意圖重塑國際秩序，且在經濟、外交、軍事和科技方面越來越有實力這麼做的國家」。

他指出，美國與中國經濟相互依存，與中國脱鈎是愚蠢的，美國應該做的是分散供應鏈。他說：「在當今世界，沒有國家願意被掌握關鍵礦物和技術的壟斷集團擺佈……解決辦法不是與中國這樣的經濟體脱鈎，那將是愚蠢的，而是要通過保障具有韌性的供應鏈、維護我們的技術優勢，以及投資於提升工業產能，來明智地實現去風險和多元化。」

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