印度踏上了美國的地緣政治戰車？

當地時間6月20日-24日，印度總理莫迪（Narendra Modi）對美國進行國事訪問。美國政府對莫迪給予了高規格禮遇。美方接待莫迪的官方儀式頗為豪華。包括眾多在美印度僑民的數千人聚集在白宮南草坪，在小提琴演奏家和無伴奏合唱團的音樂縈繞中等待莫迪。當莫迪抵達白宮時，人群中開始爆發「莫迪，莫迪，莫迪」的高呼。



此次訪美，莫迪先是在當地時間6月20日下午抵達紐約出席商務會議，並在6月21日參加國際瑜伽日活動，隨後前往華盛頓，與拜登共進私人晚餐，並於白宮舉行會談。當地時間6月22日，拜登又為莫迪設國宴。此外，莫迪還與美國副總統哈里斯和美國國務卿布林肯共進午餐，並獲邀在美國國會的兩院聯席會議上發表演說。莫迪得到如此禮遇，與他在2005年曾因人權問題被拒簽入境美國相比，可謂天壤之別。

6月22日，美國總統拜登為印度總理莫迪在白宮舉行正式國宴，兩人碰杯。（路透社）

對於美印關係，莫迪和拜登都做了高調表態。據《財新》報道，莫迪稱，全世界的目光都聚焦在印度和美國之上，「我相信我們戰略合作伙伴關係的重要性。我對我們共同努力取得成功充滿信心。」在6月22日莫迪和拜登共同舉辦的一場新聞發布會上，拜登表示，美印關係是世界上最重要的關係之一，如今的美印關係「比歷史上任一時期都更具活力」。

拜登稱，「我們將關鍵和新型技術作為我們合作伙伴關係下一階段的支柱，以保證這些技術可以促進且保護我們的價值觀，保持關鍵和新型技術的開放性、可獲取性、可信任度和安全性。」「這一切對美國、印度和世界都很重要。」

莫迪訪問美國：2023年6月23日，美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面。(REUTERS)

美聯社評價，莫迪此次訪美是一場浮華盛事（glitzy affair），暗指在這場盛大的國事訪問背後，美印雙方在俄烏衝突、人權議題上仍然存在分歧。不過，莫迪此次訪美，仍得到了美國不少真金白銀的大單。

在軍事工業領域，印美兩國達成了不少合作協議。美國通用電氣公司將與印度斯坦航空有限公司合作，在印度境內製造通用電氣的F-414渦輪風扇噴氣式發動機，並用於印度斯坦航空有限公司生產的輕型戰鬥機Mk-2。美國還將對印度轉讓技術，這將是美國有史以來最大的噴氣發動機技術轉讓計劃。

印度將購買美國軍工企業通用原子公司（General Atomics）生產的武裝MQ-9B SeaGuardian無人機。據路透社報道，該協議涉及價值30億美元的31架MQ-9B SeaGuardian無人機。作為採購項目的一部分，通用原子公司還將在印度建立一個全面的全球維護維修設施，以支持印度提高本土防禦能力的長期目標。

F414-GE-100 引擎的印度專用版本，用於為波音 F/A-18E/F 超級大黃蜂提供動力。

在半導體領域，拜登政府承諾將支持印度半導體行業的發展。美國晶片巨頭美光科技已同意在印度投資，以建設一座價值27.5億美元的半導體組裝和測試設施，當中，美光科技將投資超8億美元，印方將提供其餘資金。同時，美國應用材料公司將在印度建立一個以商業往來和創新為目的的半導體中心，美國半導體設備企業泛林集團還將為6萬名印度工程師提供培訓計劃。

在航天領域，印度簽署了《阿爾忒彌斯協定》（Artemis Accords），這是一項為美國國家航空航天局（NASA）探月計劃而制定的多國合作藍圖。NASA還與印度空間研究組織達成協議，將在2024年共同執行一項前往國際空間站的任務。

在電商領域，亞馬遜 CEO Andy Jassy同印度總理莫迪會晤時承諾，亞馬遜將在印度追加 150 億美元投資，將使亞馬遜在印度的投資額達到260億美元。亞馬遜的這項投資將在 2030年前實現。亞馬遜的雲計算部門AWS於5月宣佈，到2030年底前將在印度投資1.06萬億盧比（約1003億港元）。

莫迪此行還會見了特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）。馬斯克在會談後表示，雙方對話非常順利，相信特斯拉會且將盡快在印度開展業務，並表示自己將在明年訪問印度。

莫迪訪美：印度總理莫迪於在紐約與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）會面時握手。(印度新聞訊息局/路透社)

早在今年2月，印度航空公司與波音公司達成協議，將購買200多架美國製造的飛機。波音公司則宣佈投資1億美元用於培訓印度飛行員的基礎設施和項目，以支持印度在未來20年內對3.1萬名新飛行員的需求。此外，波音公司已經在印度完成了一個為戰略軍用運輸機C-17提供售後支持的設施和新的零部件物流中心，使印度成為波音的一個區域維修中心。

可以看到，美國政府此次對莫迪訪美下了重本，顯示了美國對印美合作的高度重視。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員此前曾提示，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日訪華前，美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾毫不掩飾地表示，布林肯訪華只是例行安排，莫迪訪美才是對美國真正重要的事。現在看來，沙利文說了大實話，對美國來說，美印關係的重要性要大大超越中美關係。

為何美國如此刻意結交印度？最重要的原因應該是中國。

有分析人士不同意上述看法，認為印度並不願意在台海等涉及中國核心利益的問題上挑戰中國。一個明顯跡象是，在莫迪訪問白宮後發表的包含58點內容的美印共同聲明中，並未提及中國，也沒有段落涉及台海形勢。在莫迪此次訪美在美國國會聯席會議的講話中，他也謹慎地未直接提及中國。不過莫迪表示，地區緊張局勢不斷升級，「強迫和對抗的陰影籠罩於印太地區」。

美國亞洲協會政策研究院（ASPI）高級研究員Raja Mohan認為，印美交好並非為了遏制中國或反華，而是為了在亞洲創建新的權力平衡，創建一個「多級亞洲」（Multipolar Asia）；在這一願景中，沒有任何一個單一國家會主導全局。

莫迪訪美：印度總理莫迪在國會眾議院上發表講話，全場起立拍掌。（Reuters）

在安邦研究人員看來，雖然莫迪此次訪美講話謹慎地未提及中國，但這只是表象。美國如此大力結交印度，最重要的原因就是要拉攏印度，結成更大的與中國博弈的聯合陣營。當前美國的全球戰略，早已在2018年的《美國國防安全戰略》中確定，其核心就是：美國國家安全的首要問題已經從恐怖主義轉向國家間的戰略競爭；中國是被美國排在首位的長期戰略競爭對手。從2018年至今，美國對中國在多個領域的打壓、圍堵以及「脱鈎」行動，都與美國的國家安全戰略調整有關。

值得注意的是，除了美國自身對中國採取遏制行動，美國還推動盟友、夥伴參與其共同行動，形成了對中國的「圍毆」局面。比如，美國推動構建以安全問題為核心的「印太戰略」；美日印澳四國建立「四方安全對話機制」（QUAD）；美英澳三國建立「美英澳三邊安保聯盟」（AUKUS）；美國在「印太戰略」之外，推動形成「印太經濟框架」（IPEF），形成印太「雙支柱」；在半導體產業領域，推動美日荷聯合對中國進行出口限制。不難注意到，在上述帶有強烈地緣政治色彩的眾多聯盟行動中，印度在其中扮演了重要角色，在印太戰略、四方對話機制、印太經濟框架中，都發揮了重要的支柱作用。

印度總理莫迪訪問白宮，美國總統拜登在正式抵達儀式上，在台上擁抱莫迪。（Reuters）

烏克蘭戰爭加劇了全球地緣政治博弈的複雜性。由於印度與俄羅斯（前身是蘇聯）保持了長期友好關係，不願參與西方世界對俄羅斯的譴責和制裁，這讓美國和其他西方國家對印度頗有怨言。不過，當美國與印度的合作將目標指向中國時，印度的態度則發生了很大變化。作為有大國雄心、歷史上與中國有過邊境戰爭、現在仍與中國存在領土糾紛的大國，印度對中國的態度是極為複雜的。

面對美國將中國列為長期戰略競爭對手的變化，印度很樂於接過美國遞過來的「友誼之棒」，參與到美國主導的各種多邊地緣博弈遊戲之中。印度是否與美國完全站在同一陣線上來對付中國？這存在一定的不確定性。但可以確定的是，為了獲得各種現實的發展好處，印度願意讓世界將其視為與美國同在一個陣營，因為美國與中國的博弈越激烈，印度從中獲得的好處就越大。

最終分析結論：

美國對印度總理莫迪訪美的隆重待遇，顯示出美國在對中國的地緣政治博弈需求下，刻意結交印度，以期擴大遏制中國的朋友圈。也許還不能斷言印度已經與美國完全站在同一陣營，但印度現在已經把一隻腳站在美國的地緣政治戰車上，印度至少要與美國同行一段時間。

本文轉載自安庫智庫第6943期《每日經濟》專欄



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