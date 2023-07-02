瓦格納兵變宣傳戰（二）：普里戈任衝冠一怒　能助烏克蘭大反攻？

6月24日瓦格納（Wagner Group）兵變後，烏克蘭與北約便持續營造「情勢大好」、「反攻有成」的風向。

首先是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），其於24日在社交媒體表示，瓦格納兵變暴露俄羅斯弱點，「俄軍和僱傭兵待在我們土地上的時間愈長，以後就會出現更多的混亂、痛苦和問題。」烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Malyar）亦於同日表示，瓦格納兵變引發俄羅斯內亂，為基輔提供了機會，「俄軍與我們作戰，最終就是自我毀滅。」

25日，馬利亞爾更在Telegram上表示，烏軍已趁莫斯科陷入動亂，從多個方向同時發起反攻，包括巴赫穆特（Bakhmut）、奧里科沃-瓦西里夫卡（Orikhovo-Vasylivka）、博格達尼夫卡（Bohdanivka）、亞吉德涅（Yahidne）、克利斯奇夫卡（Klishchiivka）和庫爾久米夫卡（Kurdiumivka）等，且「在所有方向上都有進展」。馬利亞爾同時透露，俄方曾試圖在庫皮揚斯克（Kupiansk）、利曼（Lyman）和馬林卡（Marinka）方向前進，但都沒有成功，如今俄軍「正處於防禦狀態，並在人員、彈藥和軍事裝備方面遭受重大損失。」

與此同時，西方也積極營勢。美國總統拜登（Joe Biden）便於25日表示，美國對烏克蘭的支持堅定不移；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）亦稱，瓦格納兵變後，加拿大會同烏克蘭站在一起，為烏克蘭民眾提供所需支持；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，瓦格納集團發動兵變，顯示俄羅斯陣營內部出現分裂，且俄國軍隊和輔助部隊都很脆弱，有必要支援烏克蘭反抗；北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦在26日稱，此次兵變顯示俄羅斯對烏克蘭發動戰爭是犯下戰略錯誤，「隨着俄羅斯繼續進攻，繼續支持烏克蘭就顯得更加重要。」

往復之間，西方與烏克蘭營造了「團結一心」的戰場意象，俄軍則彷彿滿身空隙，逐漸難抗烏軍反攻。但實情當真如此嗎？

俄羅斯內亂峰迴路轉，率兵迫近莫斯科的瓦格納集團領袖普里戈任接受白羅斯調停後，他在6月24日晚上乘車離開羅斯托夫的俄軍基地。（Reuters）

實際戰線如何變化

細究兵變後幾日的俄烏宣傳攻防，可以發現，烏軍雖持續宣稱反攻有成，卻又不時表態「真正的反攻尚未開始」；而俄方除了官方駁斥外，更出動軍事博主干擾烏軍宣傳。

6月24日兵變當天，烏軍宣稱在前線至少2個防區進行了反攻行動，並在巴赫穆特北部和西南部取得進展，且正沿扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線進行激戰。但俄羅斯軍事博主「Z行動：俄羅斯之春的軍事委員」（Операция Z: Военкоры Русской Весны）表示，烏方雖在奧里希夫（Orikhiv）有所推進，卻是以「慘重損失」為代價，若再推進，將與雷區防線硬碰硬；俄羅斯國防部亦稱，烏軍在頓涅茨克（Donetsk）南部進行了「不成功的進攻行動」。

6月25日兵變結束第一天，烏軍再稱至少於3個方向發起反攻。但俄方表示，俄軍已擊退烏軍在巴赫穆特周圍、頓涅茨克西部、扎波羅熱東部、扎波羅熱西部的攻擊，且俄烏兩方均有報告稱，俄軍加劇了在前線的導彈襲擊力道，顯然不願令烏軍有機可乘。烏克蘭防長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則在25日受訪時承認，「俄軍建構了非常堅硬的防線」、「反攻的主要攻勢尚未開始」。

6月26日，烏軍再稱發起反攻，並在前線至少2個地區取得進展，包括在巴赫穆特地區清除部分俄羅斯橋頭堡，以及佔領里夫諾波爾（Rivnopil）；英國國防部亦表示，俄軍或許缺乏作戰級別的後備力量，以至無法加強應對彼此相距數百公里的烏克蘭前線威脅。但俄羅斯國防部反駁，俄軍已在扎波羅熱西部擊退烏軍地面攻擊，且烏克蘭總參謀部報告亦承認，俄軍發起了近月最大規模的導彈與無人機襲擊，擊中敖德薩（Odesa）區域在內的地面目標，烏克蘭南方作戰司令部發言人也稱，黑海上空的強烈風暴使烏克蘭防空部隊難以攔截目標。

2023年6月27日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），有餐廳遭俄羅斯導彈襲擊，現場損毀嚴重。（Reuters）

6月27日，烏軍又稱於前線的四個防區進行反攻行動，澤連斯基指出，「烏軍在從頓涅茨克到扎波羅熱的前線所有活躍防區都取得了進展。」俄羅斯國防部則承認，烏軍在克雷明納（Kreminna）附近和南部進行了「有限的地面攻擊」，俄佔扎波羅熱地區官員也稱，烏軍政在奧里希夫以南進行反擊，意圖收復失地。普京（Vladimir Putin）同時表示，已確定烏軍正將扎波羅熱西部的奧里希夫方向視為「主要攻擊方向」。

6月28日，烏軍宣稱在巴赫穆特方向、頓涅茨克西部、扎波羅熱東部、扎波羅熱西部進行反攻行動。但俄羅斯國防部表示，俄軍已經擊退烏方在克雷明納以南的襲擊。烏國防長雷茲尼科夫則在接受英國《金融時報》採訪時再次表示：烏克蘭反攻的「重頭戲」尚未開始。

6月29日，烏克蘭總參謀部表示，烏軍已奪取巴赫穆特方向的「戰略主動權」，並在該地區進行大範圍進攻，最後在里夫諾波爾-沃洛登線（Rivnopil-Volodyne Line）取得部分勝利。針對這一宣稱，俄羅斯至今未有官方反駁，但也或許是因烏軍所述「勝利」並不具體，且俄方29日最大新聞乃將領俄將蘇羅維金（Sergey Surovikin）傳出被捕，故各方或許更關注俄羅斯內部的「清算鬥爭」，而未將注意力放在前線宣傳上。

俄羅斯末日將軍蘇羅維金（左）與普京（右）。（Reuters）

為何烏克蘭的宣傳成效不大

綜上所述，烏克蘭確在兵變後幾日積極宣傳「反攻有成」，但俄方也未沉默不語，而是竭力要營造「拒止成功」的氛圍。從結果來看，幾日輿情交鋒後，烏方的「前線大勝」敘事雖有些許市場，卻似乎沒有突破固有的輿論陣地，無法形塑「俄軍正在敗退」的一面倒風向。究其背景，兩大因素堪為關鍵：兵變並未走向長期衝突、烏軍實質推進有限。

首先，瓦格納兵變一日便告結束，過程雖給外界留下不少疑問，包括羅斯托夫的南部軍區總部為何輕易被佔、瓦格納北上莫斯科期間何以未受阻攔、軍中高層是否勾結瓦格納等，但歸根結柢，當代「莫斯科保衛戰」終究沒有爆發，瓦格納也未與正規軍發生血腥激戰，普京更未被迫撤離或出逃。整個兵變過程看似凶險，卻所幸能以相對低成本的方式，在24小時內宣告平息。

在此情況下，烏克蘭要營造俄軍前線不穩的氛圍，必然會因兵變已息，而出現時效問題。更直接地說，若兵變沒有在24小時內結束，伴隨雙方對峙、交戰時間拉長，烏克蘭宣傳俄軍潰退的底氣就愈強；但如今兵變一日便告落幕，烏克蘭可操作的宣傳時限便大量縮短，若真要造出「前線情勢大好」的輿論攻勢，就必然要有戰場的實質推進相配合，才能延長敘事的保值期。但這就是問題所在：現實中的烏軍雖有推進，幅度卻不顯著。

平心而論，這一現象也不是瓦格納兵變後才有，而是6月所謂「大反攻」繪聲繪影登場後，便持續至今的尷尬狀態。細究烏方對「大反攻」的相關宣傳，可以發現一個詭異現象：在俄羅斯已於6月初表示烏軍反攻開始後，澤連斯基遲至6月10日才承認反攻開始。而其背後原因也不難想像：烏軍雖付出慘重代價，卻沒有得到等值的戰場收益與回報。

俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

從現實戰況來看，烏軍之所以不時宣布「在多方向發動反攻」，並非是其火力與人力充足、不怕損耗，而是正因前述兩者相當吃緊，需要最大程度減少戰損，這才不斷探查俄軍的防線弱點。過程之中，確會出現烏軍收復零星失地、與俄軍激烈交戰導致後者戰損的現象，但從整體戰線變化來看，烏軍始終沒有找到俄軍的明顯軟肋，故也一直打不出直搗黃龍的顯著攻勢。

回顧2022年下半，烏軍能先後在哈爾科夫（Kharkiv）、赫爾松（Kherson）兩個方向發動反攻、取得戰果，憑藉的是俄軍尚未動員、補給困難，其才得以收復大片領土；但時至今日，俄軍已在動員之下擴大不少規模，並在多月準備後構築了複雜的防禦陣地，烏軍雖能以巨大代價，在巴赫穆特地區取得局部成功，卻已極難重演去年的反攻場景。

或許正因如此，烏克蘭防長自6月上旬起便不斷宣稱「反攻主力尚未登場」、「最大攻勢還沒開始」，就是希望以宣傳上的「山雨欲來」，遮掩前線進展的差強人意。在此脈絡下，瓦格納兵變的出現，當然是烏方眼中的天賜良機，其一來希望俄羅斯爆發內戰，迫使前線大軍回撤；二來希望趁此混亂，增加「反攻有成」的宣傳力道。

只是從眼下發展來看，瓦格納一日兵變僅為一瞬煙花：俄羅斯內戰沒有爆發，在烏俄軍也沒有大規模潰退，俄方更持續反駁烏軍的反攻宣傳，甚至祭出近來最大規模導彈攻勢。到頭來，普里戈任衝冠一怒，似乎只有幾日的慶祝行情，在俄方已開始穩定內局、烏軍打不出致命一擊的情況下，瓦格納兵變終究撐不起烏軍的「大反攻」敘事。