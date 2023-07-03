柬埔寨選舉季開鑼　首相洪森料無敵手

柬埔寨正式進入選舉季節，主要反對黨燭光黨（Candlelight Party ）2023年5月失去參選資格後，首相洪森（Hun Sen）領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）極有可能橫掃大選。



柬埔寨將在7月23日舉行全國大選，共有18個政黨將參選，包括柬埔寨人民黨、君主主義人民社會黨（又稱奉辛比克黨，Funcinpec）等。

柬人民黨星期六（7月1日）舉行大型造勢活動，為競選掀開序幕。洪森告訴支持者，他將建造更多公路和學校，同時繼續促進經濟增長，提高人民的收入。

他也誓言剷除「試圖煽動民族分裂、社會混亂和政治不穩定的敵對勢力」。他說：「如果柬人民黨獲勝，柬人民就是贏家。」

圖為柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）及首相洪森（Hun Sen）支持者2023年7月1日在金邊出席選舉造勢活動。（Reuters）

一名不願具名的50歲Tuk Tuk車司機認為這次大選「毫無意義」。他說，反對黨支持者對國家政治現狀深感不滿。

柬埔寨國會上星期通過新法，規定那些沒有投票的人今後不能擔任公職。燭光黨被指沒有正確提交參選文件，5月15日被選舉委員會撤銷參加7月23日全國大選的資格。燭光黨提出上訴，遭柬埔寨憲法理事會駁回。憲法理事會稱，那是最終決定，燭光黨不能再上訴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

