柬埔寨反對派領袖根索卡叛國罪成　判軟禁27年

柬埔寨金邊法院星期五（3月3日）裁定反對派領袖根索卡叛國罪名成立，被判軟禁27年。



路透社報道，金邊市法院法官在宣布量刑時說，根索卡（Kem Sokha）將被禁止競選政治職務，並剝奪投票權。根索卡的律師團說要上訴。美國指這宗案件具有政治動機。

2017年，根索卡領導的柬埔寨救國黨（CNRP）被最高法院下令解散，他被捕。當局指控他與美國密謀推翻統治柬埔寨近40年的首相洪森（Hun Sen）。

根索卡否認所有指控，華盛頓也駁斥指控為「捏造的陰謀論」。

柬埔寨救國黨被解散後，由洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）在2018年的全國大選中大獲全勝，橫掃國會全部125個議席，繼續執政。

根索卡的律師烏敦（Ang Udom）星期五說，根索卡「現在被軟禁，所有的政治和公民權利被完全剝奪……這不是正義的。」他說，只有政治人物能幫助根索卡。

美國駐柬埔寨大使默菲（W. Patrick Murphy）指周五的裁決是一個誤判。

默菲在法庭外對媒體說：「我們呼籲當局給予所有柬埔寨人和平集會和言論自由的權利，並允許他們參與建設一個真正的民主制度。」

與中國關係密切的柬埔寨政府，對美國的批評一般充耳不聞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

