日本東京新橋站酒吧疑漏煤氣爆炸起火4傷　經理稱點煙後發生爆炸

日本東京都港區的JR新橋車站附近一大樓當地時間7月3日下午3時15分左右發生爆炸，起火的是一間餐廳的一樓。有火焰從窗戶冒出，黑灰濃煙直撲半空。《朝日新聞》稱有2名員工臉部燒傷、2名路人輕傷。附近7幢建築身與2輛汽車受損。



該報3日稱，傷者是現年50歲的餐廳經理、50多歲的店員，以及現年70及50歲的路人。消防廳稱，傷者都清醒，但當中3人被認為傷勢嚴重。

日本放送協會3日引述餐廳經理自稱，他在店內燃點一支香煙，之後發生爆炸。

該報引述一名20多歲、在大樓一樓準備食物的男店員稱，當他上班時行近店面，與之距離約100米時，就已聞到煤氣味。

東京消防廳稱爆炸起火點是一棟8層高的商住混合大樓2樓，日本放送協會（NHK）報道指相信爆炸起火的地方是一間酒吧。酒吧以賽馬為主題，是當地馬迷、馬主的聚腳地。

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有居住附近民眾稱，爆炸有如地震一樣，往窗外一看發現雜物散亂一地，建築物在起火才知道是爆炸。消防當局初步相信爆炸是因氣體洩漏造成。

警方已在爆炸現場拉起封鎖線，火災目前大致已被救熄，消防人員正進行進一步確認。

火勢在後來已被撲熄：

報道稱，爆炸威力甚大，大樓窗戶玻璃飛彈四散、大樓內部的物品也噴飛到街上，整條街佈滿建築物瓦礫碎片及雜物，宛如災難片。

爆炸發生時酒吧內沒有客人，店員仍在準備中。爆炸造成兩名店員，和兩名路過的途人共4人受傷，報道指4人均為輕傷。

爆炸發生後現場滿目瘡痍：