日本「無料副業」興起　他無償任職1年後終覓得夢想職位

一般人工作的目的都在能夠賺錢，用勞動換取報酬。不過近來在日本，卻流行着一種「免費副業（無料副業）」，許多人為了求得一技之長，於是以實際工作來獲取經驗，幫助自己未來事業發展。



根據日本媒體Gentosha Gold Online報道，有一位化名S先生的人士，自己原先希望能夠投身在地發展的行業，不過一開始卻無法如願從事相關工作。某次他看到山梨縣某公家單位，為了提升觀光客數量，在招募打工的市調人員時，S先生為了讓自己提早學會相關技能，於是就前往應徵。

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當時這份打工並沒有提供任何薪水，然而包含S先生在內，卻有上百人前往應徵。S先生脫穎而出，在從事這項副業一年，學習到了相關技能，也拓展了業內人脈。有一次，他透過人脈消息，得知北海道某公家單位也在募集相關人士，而且這次是有薪職位，於是就選擇轉職，如願進到嚮往的業界工作。

報道分析，像這樣的「免費副業」雖然拿不到錢，但是可以提高自己的市場價值。人生畢竟是長達百年的耐力賽，且現代社會變化迅速，比起守在單一的舒適圈，能夠拓展第二、第三個業界人脈，就能夠當作是未來的保險，避免哪天突然失業一無所有。持續增長自我，也能避免以後如人工智能（AI）之類的科技進步，產生遭到取代的狀況。

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