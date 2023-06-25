布林肯訪華後　北京的台海直球對決

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月19日結束兩天訪華之行，儘管拜登（Joe Biden）肯定此行「做得出色，已取得進展」，隨後卻又拿氣球事件說事，批評習近平為「獨裁者」（dictator）。顯見中美高層會晤後「鬥而不破」局面持續，北京也將在中美關係上「你打你的，我打我的」，尤其展現在台灣問題上，「習布會」後，台灣問題或將成兩國直球對決的重中之重。



此項預判並非空穴來風，在布林肯訪華期間即有端倪可尋。他所會面的習近平、王毅、秦剛等中國高層，幾乎都當面以重話對台灣問題進行表態，甚至是告誡。其中又以秦剛最為直白，表明「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。

重批美國「篡改」一中政治承諾

還有一個值得關注的訊號，乃布林肯返美后，中國外交部美大司司長楊濤於6月19日晚間發出的警訊，外交部網站又於21日上午特別放大單獨發稿。楊濤表示，美方所謂的「一中政策」，亦即其在一中問題上的明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味着美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國。

在美國國務卿布林肯結束訪華行程後，外交部美大司司長楊濤出面指稱，美方將和平解決台灣問題作為「一中政策」核心內容，是竄改其政治承諾。（截圖自中國外交部官網）

楊濤批評，美國的「一中政策」在中美三個聯合公報定語之後，先後加上了《與台灣關係法》、「對台六項保證」等中方堅決反對、不予承認的定語。如今又將「和平解決台灣問題」與「一中政策」相關聯，此做法是「篡改」其政治承諾。中國外交部使用了「篡改」一詞，語氣不可謂之不重。

中方之所以會有如此批判，原因來自於布林肯與習近平見面後，在北京召開的記者會上，對台灣問題有諸多說法。一來他雖然表示了美國「不支持台獨」，但亦以《與台灣關係法》、「三個聯合公報」、「六項保證」來解讀其「一中政策」；二來他援引拜登說法，指「過去50年美中關係的成功之處之一，就是負責任地處理了台灣問題」；三來布林肯再度為美國相關政策，加上了「維持海峽兩岸和平與穩定的現狀」的新解。

拒絕美國在中國統一「吃豆腐」

台灣問題成為北京中美談判桌上的重大議題，可以看到美方態度的進與退。在進的方面，美國試圖把中國內戰遺留下來的台灣問題，解讀為「中美共管」，同時夾帶「政治私貨」，把「維持海峽兩岸和平與穩定的現狀」包裝為「中美共識」。在退的方面，相較於近期以來美國與民進黨政府在台灣的軍事動作，不僅未能嚇阻北京縮手，反而讓解放軍更有底氣進行軍事準備與演訓，故而布林肯在台灣問題說詞回到了更為平實的語調。

美國國務卿布林肯2023年6月18日抵達北京，展開兩天訪華之旅。圖為布林肯18日下午與中國國務委員兼外交部長秦剛會面，地點為北京釣魚台國賓館。（Reuters）

然而，相較於此，北京面對美國的「主場外交」，展現出來是更為「直球對決」的態勢。在與布林肯會面期間，中方高層都把台灣問題擺到了第一位。此外，19日晚間中國外交部的記者會，更是明確表達「中美共識」必須回到中美三個公報的「一中原則」，就算美方使用「一中政策」之說，也不能將帶有「中美共管」意味的「維持海峽兩岸和平與穩定的現狀」說成「中美共識」，拒絕美國在中國統一台灣的進程中「吃豆腐」。

看得出來，當美國操作「台灣牌」過頭致使台海異常升温後，面對即將到來的美國大選，以及中方擺出明確不卑不亢的「平視外交」姿態，使得華府精英確實在調整腳步，朝向中美「去風險」緩步邁進，擔憂台灣成為中美一觸即發的大爆點，也不希望雙方為了台灣問題搞得太僵、過於惡化。

北京台海直球對決華府如何接招

與此同時，北京則在台灣問題上以「直球」的方式，明確告誡美方不可玩火玩到過了紅線。換言之，中共正在加大自己的方法，按自己的步調與節奏，在台灣統一問題上與美國周旋，特別是大打政治戰、法律戰，包括此前對台灣海峽水域管轄權發起的進攻，以及透過軍演對台灣主權的進一步聲張，再來就是本次在布林肯的說法上借力使力，聲明「維持現狀」並非「中美共識」，釐清美國在「一中問題」內涵的具體承諾。如同中國大陸遏制台灣藍綠等各方政治勢力的「一中亂表」，習近平於2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，定調「九二共識」的內涵為：「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

2023年6月19日，美國國務卿布林肯登上飛機從北京前往倫敦。（Reuters）

也就在中國外交部發稿指明「美方將和平解決台灣問題作為『一中政策』核心內容是篡改其政治承諾」的6月21日，台灣海峽可說是暗潮洶湧。大陸「山東艦」航母編隊於當天沿台灣海峽以西向南行駛，據台灣官方通報，此乃近一個月內「山東艦」第二次通過台海；而美國海岸警衛隊「斯特拉頓」號炮艦亦通過台灣海峽，受到中國海警艦艇全程跟監警戒。美國的做法，反而令中國海軍與海警，分別在台海周邊建立起了常態化戰備巡邏，以及常態化巡航、常態化執法的新模式。

總的來說，「習布會」後台海温度恐怕將只升不降，台灣問題越來越集中成為中美談判博弈的中心話題。北京在台海的直球對決，就看華府在主客觀條件變化下如何接招。