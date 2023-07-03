印尼經濟增長回升　重新位列中等收入偏上國家行列

世界銀行指出，印尼的經濟發展在後疫情環境中強勁回升，使印尼重新位列中上收入國家行列。

彭博社星期一（7月3日）報道，世界銀行公布數據稱，由於印尼的國民人均總收入上漲至4580美元，較之前的4140美元增加了440美元，使印尼得以在今年重新擠入中上收入國行列。

世界銀行說：「印尼的經濟發展在後疫情中強勁復甦，而該國的實際國內生產總值增長了5.3%。」據了解，印尼2022年的國內生產總值是以九年來最快的速度擴張。

2020年，印尼作為東南亞最大的經濟體之一，首次位列中上收入國行列，但因冠病疫情肆虐，印尼在2021年遭到降級。疫情降溫後，印尼經濟在2022年逐漸恢復，隨着消費和就業的重啟，印尼再次成為全球大宗商品主要生產國之一，出口增長也連帶提振國家收入。

報道稱，印尼能重新位列中上收入國，將激勵印尼希望在2045年成為高收入國的雄心。

印尼的目標是到了2045年將人均國內生產總值翻一番，達1萬美元，可以更靠近世界銀行的高收入經濟體門檻。

分析指出，過去數十年來，印尼一直依賴原材料進口，但這樣的經濟戰略其實容易出現所謂的資源詛咒，即礦產資源豐富的國家能在繁榮時期吸引礦業投資，在大宗商品價格暴跌時卻會遭受衝擊。

印尼的新經濟路線圖將從今年在國內對更多石油和天然氣進行加工開始，隨後會把焦點放在漁業上。未來，印尼將只出口精煉棕櫚油、椰子產品、木材、海藻，甚至鹽，以此吸引多達逾5000億美元的投資，這相當於該國名義國內生產總值的一半。