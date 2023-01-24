擁全球最大鎳礦卻難以發展電動車產業？　印尼減排之路障礙重重

撰文：張顥庭
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印尼工業部長卡塔薩斯米塔（Agus Gumiwang Kartasasmita）2022年12月14日表示，擬為電動車準買家提供每輛8,000萬印尼盾（約3.9萬港元）補貼，以推高當地電動車銷量，進一步表現政府押注電動車的決心。

印尼坐擁全球22%鎳（Nickel）儲備，為世界之最。總統佐科維多多（Joko Widodo）年初就揚言要善用天然資源，建立完整的電動車生態系統（EV ecosystem），爭在這新興產業分一杯羹之餘，更為實現減排目標。然而在產業配套及環保方面，印尼動電動車產業仍面臨不少障礙。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2022年初要揚言善用天然資源，在當地建立完整的電動車生態系統（EV ecosystem）。（Getty Images）

鎳工廠大量燃煤　反現「環保矛盾」

鎳是電動車電池的重要材料，可提高電池容量及能源效益。印尼坐擁大量鎳礦，儲備佔全球總量22%，鈷、鋁、銅等儲備亦相當豐富，。然而，當地工廠依靠大量燃煤獲取能源，加上印尼出產的鎳純度大多不高，須進一步精煉加劇排放，反而危及生態系統。

以當地最大鎳工業區莫羅瓦利工業園區 （IMIP）為例，在不足10年的時間內，工廠排放已嚴重破壞周遭環境，附近居民無法從鄰近河流中取水、捕魚，更因空氣污染患上各種呼吸道疾病。

印尼目標在 2030 年增加碳排放量力度，從削減29%增至削減32%。推動以能源效率更高的電動車替代傳統車輛，屬減排計劃其中一環，但當地工廠少有採用可再生能源，車種過渡期間，電動車充電、生產仍極依賴煤炭。印尼若鼓勵工廠在現行條件下急速增產，污染只會持續擴大，而當局2022年起向企業徵收碳排放稅，更可能為增產帶來限制。

印尼莫羅瓦利工業園區 （IMIP）為當地最大鎳工業區，但排放在10年內嚴重破壞周遭環境，導致居民無法從河流取水捕魚，更患上各種呼吸道疾病。（IMIP宣傳影片截圖）

目標龐大　產能不足

印尼尋求在2025年擁有250萬輛註冊電動車及電動電單車，然而目前已註冊的電動車輛總數僅得1,000餘架。當地首家電動車廠在2022年由韓國現代汽車（Hyundai）開辦，預計可年產25萬輛電動車，需要再翻幾倍才能達到上述目標，對產能要求構成重大挑戰。

佐科維多多曾在5月極力拉攏馬斯克（Elon Musk），建議將Tesla整個供應鏈移往印尼，並設電動車及電池廠房。若然這類發展成熟的大型公司決定大舉進駐印尼，能大幅縮短與目標之間的距離，然而與越南等鄰國相比，印尼缺少相關領域配套，吸引力或須打上折扣。

印尼總統佐科維多多2022年5月曾極力拉攏馬斯克（Elon Musk），建議將Tesla整個供應鏈移往印尼，並設電動車及電池廠房。（Reuters）

本地民眾尚未廣泛接受

就算印尼的電動車產能在短期內大幅上升，仍須民眾採購才能達到政府目標數字。當地電動車價格對普遍民眾而言相對較高，加上全球商品價格飆升推高生產成本，政府補貼能否改變市場習慣，仍然有待觀察。另外，當地缺少充電站等基礎設施，以及政府持續提供燃油補貼等因素，亦會降低民眾轉投電動車意慾。

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