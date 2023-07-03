商品大王羅傑斯：美國不可能永遠印鈔下去　終將付出代價

據俄羅斯衛星通訊社7月3日報道，美國著名投資家、經濟分析師羅傑斯（Jim Rogers）在接受採訪時警告稱，美國是有史以來最大的債務國，印鈔熱潮不可能永遠持續，美國終將付出代價。



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羅傑斯不同意白宮「現在一切安好」的說法，認為當政客宣揚遏制通貨膨脹和挽救局面時，人們需要謹慎行事，並坦言現在當個美國老人挺好，因為暫時不用還錢，而美國年輕人就慘了，許多問題等着他們。

羅傑斯認為，目前沒有貨幣能完全取代美元，但人民幣有一定潛力。

羅傑斯日前接受俄羅斯衛星通訊社《新規則》（New Rules）節目採訪時談到了這些話題。

圖為2011年11月，在深圳舉行的高新技術論壇。羅傑斯正在發言。（Getty）

「我同意最糟糕的還在後面。」羅傑斯稱，「它總是在正常波動和改善之後出現。我不同意白宮認為現在一切都很好的說法，我當然也不認為他們應該為此承擔責任。回顧過去世界上任何地方發生的通貨膨脹你就會發現，它會起起伏伏，這就是市場運作的方式。」

這位知名投資人表示，問題的關鍵在於，美國是世界歷史上最大的債務國。

根據美國財政部公佈的數據，截至今年6月15日，美國聯邦政府債務突破32萬億美元，比此前預測的提早9年達到這一數目。

羅傑斯認為，縱觀世界歷史，每個陷入這種狀況的國家最終都會遇到問題。「我們印了很多錢，我們借了很多錢，花了很多錢，這在短期內很好，但最終我們必須付出代價。」

他分析稱，美國的通貨膨脹問題會加劇，債務問題也將變得更加嚴重，美國將受到影響。

「現在對美國年輕人來說不是好時候。我是個美國老人，現在是美國老人的好時代，因為我不需要償還債務，但我的孩子們將不得不償還，他們將要面對很多問題。」

上周三（當地時間6月28日），拜登在芝加哥發表演講時，繼續兜售白宮鼓吹的「拜登經濟學」（Bidenomics），稱其正在發揮作用。拜登宣揚稱，其政府創造了1340萬個新的就業機會，當前美國的經濟增長率達到了「歷史最高水平」。

他將自己「自下而上和自中而外發展經濟」的政策總結為三大部分：在美國進行明智的投資；發展教育並賦予美國工人權力，讓他們壯大中產階級；促進競爭以降低成本並幫助小型企業。

然而，在羅傑斯看來，當聽到政客們宣揚遏制通脹和挽救局面時，人們需要謹慎行事。他認為，美國當前的通脹比上世紀80年代的問題還嚴重，「現在看起來是還行，但『現在』不會永遠持續下去，總得有人來還債」。

對於「拜登經濟學」在基礎設施、醫療保健和軍事預算方面增加支出的方法，羅傑斯直言，「他們花了很多錢買選票」，這些華盛頓政客已經學會怎麼做了，但這種增加支出的計劃肯定是不可持續的。

這位經濟分析師指出，美國不會耗盡貨幣，因為他們總是想印多少鈔票就印多少，美國會為自己紓困，否則國際貨幣基金組織（IMF）也會介入——向美國提供更多貸款。但正因為這些金融操作，「貨幣的價值將惡化和下降，因為他們印和借的錢越來越多」。

羅傑斯還以英國上世紀70年代的求救舉例，當時英國陷入財困，曾求助國際貨幣基金組織而渡過難關。「這將發生在美國，」他警告稱，「今年不會發生，但會來的。」

他還表示，鑑於美國債務飆升和經濟衰退的風險，美國人不應該對正在展開的「去美元化」趨勢不以為意。

羅傑斯同意美國財政部部長耶倫稱「沒有可行的替代美元的貨幣」的說法，但指出耶倫沒提的一點是，美國現在是有史以來最大的債務國，且必將為此付出代價。「除非世界歷史和世界經濟發生變化，不然這種情況（不斷印鈔、借錢）不會永遠持續下去。」

他認為，到目前為止，還沒有一種貨幣能完全取代美元，但人民幣有一定的潛力。