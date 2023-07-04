耶倫將訪華｜外媒：料重點建立長期溝通渠道　釐清無意「脫鈎」

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將於7月6日訪華，是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪華後，中美再一次的高級別會談。外國媒體認為，耶倫此行仍將提及敏感問題，但主要目的是重建中美長期溝通渠道，對華表明無意「脫鈎」，避免雙方緊張關係進一步升級。



《紐約時報》分析，耶倫此行將會表明，美國減少對中國依賴並保護國家安全的行動，並不是為了使兩個高度交織的經濟體「脫鉤」。最近幾週，耶倫對中國的態度已變得更加溫和，稱華盛頓和北京之間的關係對整個世界都很重要。她在上週受訪時表明，「我前往中國的希望是重新建立聯繫，有一批新的領導人，我們需要互相了解」；「需要討論彼此之間的分歧，這樣我們就不會產生誤解，不會誤解彼此的意圖。」

路透社引述美方官員稱，雖然預計耶倫此行不會出現重大突破，但期望能與中國新經濟團隊進行建設性對話，建立長期溝通渠道、穩定關係並盡量減少誤判風險。該官員稱，耶倫將提及中國近期通過的《反間諜法》和《對外關係法》，美方對這兩項新措施及其適用方式感到擔憂，擔心對更廣泛的投資環境和經濟活動產生溢出效應。 此外，耶倫料提出對維吾爾族人權、美光科技（Micron）禁售等問題。

半島電視台（al Jazeera）也認為，耶倫此行目標是與中國建立長期溝通渠道。 亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）表示，對美國來說，與世界第二大經濟體討論如何刺激全球經濟更強勁增長，以及解決全球南方日益嚴重的債務問題非常重要。至於北京方面，官員們正尋求美國採取具體措施，以表明「脫鉤」和遏制中國並不是美國的最終目標。

俄羅斯衛星通訊社認為，降低貿易壁壘、技術交流新規、美國國債發行後果等，都有可能是中美北京會談的議題，且雙方存在妥協可能，因為中美不希望關係緊張繼續升級。俄羅斯政治技術中心專家尼基塔．馬斯連尼科夫認為，會談的目的是要在伴隨著制裁的貿易戰框架內，找到某些新的合作途徑，討論旨在降低相互進口關稅的具體建議。因為自美國前總統特朗普（Donald Trump）時代起，相互間的貿易額已經損失了4至5%，且兩國間貿易規模在減少。