耶倫中國之旅成行：從3位訪華美國財長看中美關係變化

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）訪華之旅終於成行，7月6日抵埗。從中國國家主席習近平2013年上任以來，加上耶倫，迄今3名財長部長到訪中國。時任財長傑克盧（Jack Lew）還是習近平出任國家主席後首次會見的外國官員。



前總統奧巴馬（Barack Obama）上台前，中美因中國黑客問題變得緊張。傑克盧出任美國財長後2013年3月首度訪華，與習近平和時任國務院總理李克強等人中國新一屆領導人交換意見。傑克盧2013年、2014年和2015年也分別訪問中國。

來到2017年至2021年的特朗普時期，中美關係急劇惡化。時任財長姆努欽（Steven Mnuchin）2018年前往中國訪問，嘗試修復美國與中國關係並阻止兩國爆發貿易戰。中美貿易戰「開打」後，他2019年再赴華與國務院副總理劉鶴進行貿易談判。

耶倫訪華：圖為2023年4月12日，美國財長耶倫在華盛頓出席活動。（Reuters）

外界雖對拜登（Joe Biden）上台利於緩和中美關係曾有所期待，但他就任後，特朗普時期的制裁措施沒解除多少，網絡戰與晶片戰升溫、台灣問題等亦導致兩國關係僵局難解。

耶倫計劃訪華的相關報道就是在這樣的背景下在過去數月持續出現，不只她也明言期待訪華，國際社會都在觀望與期待。耶倫在美國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18至19日訪問北京後「接力訪華」，將為中美關係帶來什麼？

就在中美正式公布耶倫訪華的消息前，她才說希望前往中國重新建立關係。不過美國財務部公布她將訪華後，官員坦言預料耶倫此行不會有重大突破。