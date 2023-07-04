印尼總統訪問澳洲　討論經濟及區內安全等議題

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）7月4日率團訪問悉尼，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，雙方屆時會討論綠色經濟、放寬印尼商務人士簽證限制、區內安全等議題。



路透社報道，黃英賢接受澳洲廣播公司電台（ABC Radio）訪問時指，佐科維多多會先會澳洲商界領袖會面，而經濟問題將是他與阿爾巴尼斯會談重點。澳洲政府則準備宣布更改簽證措施，為到當地的印尼商務旅客提供便利。

根據官方數據顯示，印尼是澳洲第13大的貿易夥伴，而在2021年，澳洲在印尼投資28.7億美元，其中煤炭是主要出口產品。印尼本身擁有全球最大的鎳蘊藏量，佐科維多多有意在印尼發展電動車電池生產業，並希望與電池主要成份鋰的主要供應國澳洲合作。

黃英賢稱，理解轉型發展綠色經濟的重要，指兩國領袖會討論雙方可以在供應鏈及達致零碳排放問題上可以合作。

另外她亦指，澳洲會在透過澳英美聯盟（AUKUS）引入核潛艇一事上，與印尼坦率討論，稱印尼方面有意確保核原料不會用於擴散，雙方都希望區內和平及穩定。