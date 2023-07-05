日媒：日本或最快8月排放福島核廢水

《日本經濟新聞》報道，聯合國核監督機構開綠燈，日本政府計劃最快8月開始，將福島第一核電站經過處理的核廢水排放入海。



國際原子能機構（IAEA）星期二（7月4日）公佈福島處理水排海綜合報告，指日本的計劃「符合國際安全標準」。報告還評估稱，如果按計劃分階段排放，對人類和環境的輻射影響「極小」。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）說，日本排放福島處理水入海是安全的，但他也強調，排放福島處理水是日本政府的決定，IAEA報告不能作為批准這項政策的標準。

日本首相岸田文雄說，有了IAEA的審查報告，日本希望爭取國內和國際支持福島處理水排海的決定。對2011年日本311大地震和海嘯引發的福島第一核電站事故來說，這是一個重要的里程碑。

格羅西星期二在東京將這份報告交給岸田文雄。 IAEA調查團多次實地考察，耗時近兩年完成報告。在福島處理水排海期間，IAEA將繼續評估安全。

東京今年1月說，計劃在「春季至夏季前後」開始將福島處理水排海，但未說明具體排放日期。預計日本國家核監管機構最快本週予以通過。

日本福島縣等漁業工會一直反對福島處理水排海政策，稱許多國家已因擔心核輻射而禁止進口日本某些食品，排放福島處理水將使他們修復聲譽的努力付諸東流。

日本周邊國家的反對聲浪也未平息。韓國媒體報導，當地民眾因擔心海水受到污染而恐慌性購買鹽；北京方面公開批評排海計劃，並通過中國駐日本大使館星期二開記者會表達抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

