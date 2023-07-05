電動單車「充電一整晚」釀奪命火災　英國媽媽與年幼子女慘死

英國劍橋郡一棟公寓發生大火，造成一名母親與一雙年幼兒女不幸死亡，還有一人病危。調查發現，這起火災是意外發生，很可能是因電動單車徹夜充電起火導致。消防部門也呼籲擁有電動代步工具的民眾多加小心，避免電池過熱導致悲劇。



根據《鏡報》，救援人員6月30日凌晨1時8分獲報趕到現場，發現一棟2層樓公寓1樓冒出濃煙，出動逾30名消防員滅火，以防火勢蔓延到附近房屋，但屋內31歲女子吉瑪（Gemma Germeney）在現場宣告死亡，8歲女兒及4歲兒子送醫後也雙雙不治。

據警方2日聲明，另有一名30多歲男子設法逃出公寓，目前仍在醫院治療，狀況危急。

劍橋郡消防與救援局3日宣布，針對這起火災的調查已經結束。

【延伸閱讀】室內遇火災怎辦？台消防專家教活命3步驟（點擊放大瀏覽）：

+ 7

地區指揮官史都華（Stuart Smith）表示，消防部門、專業調查人員、警方法醫小組及消防犬整個周末都在調查火場，尋找最有力的原因，最後認為是一輛充電中的電動單車。

史都華說明：「我們知道電動單車和滑板車是時下流行的個人交通工具，但敦促任何擁有者了解潛在風險，並採取簡單的預防措施，以減少電池過熱可能性。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】