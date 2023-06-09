日本學校BBQ活動 老師「倒酒精助燃」燒死學生 稱怕烤太久中暑
撰文：聯合新聞網
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日本一間美容學院日前舉辦烤肉大會讓師生同樂，不料原本應該是快樂的聚餐時光最後卻造成1死3傷，而這全都是因為老師異想天開用酒精倒進火中助燃。
據日本Yahoo報道，位於福岡縣柳川市的荷里活世界美容學院在5月24日舉辦烤肉大會。
學校經常舉辦烤肉活動，一年至少會辦4到5次，每每都吸引不少學生參加，意外發生當天也有約470名學生參加。
意外發生當時，校方用12個大型的鐵桶裝木炭、助燃劑和消毒用酒精點火，當時一名老師為了讓火勢燒得更旺直接對鐵桶倒入酒精，結果火勢瞬間爆發延燒到周遭的學生身上。
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救護車到場時送走4名學生，其中一名18歲學生後來因傷重不治身亡，其他3人目前則還在醫院接受治療。
該校校長古賀郁表示，這名老師是因為擔心肉烤太久，學生待在外面會中暑，才想到要加酒精助燃，沒想到會釀成意外。
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意外發生後學校已經暫時停課，校長日前也對外致歉，並表示將成立委員會調查詳細情況。
目前警方朝職業疏忽致死進行偵辦。
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