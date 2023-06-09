日本學校BBQ活動　老師「倒酒精助燃」燒死學生　稱怕烤太久中暑

日本一間美容學院日前舉辦烤肉大會讓師生同樂，不料原本應該是快樂的聚餐時光最後卻造成1死3傷，而這全都是因為老師異想天開用酒精倒進火中助燃。



據日本Yahoo報道，位於福岡縣柳川市的荷里活世界美容學院在5月24日舉辦烤肉大會。

學校經常舉辦烤肉活動，一年至少會辦4到5次，每每都吸引不少學生參加，意外發生當天也有約470名學生參加。

意外發生當時，校方用12個大型的鐵桶裝木炭、助燃劑和消毒用酒精點火，當時一名老師為了讓火勢燒得更旺直接對鐵桶倒入酒精，結果火勢瞬間爆發延燒到周遭的學生身上。

【延伸閱讀】日本餐廳「花式鐵板燒」爆恐怖意外 火焰直燒向5歲童嫩臉遭殃（點擊放大瀏覽）：

+ 14

救護車到場時送走4名學生，其中一名18歲學生後來因傷重不治身亡，其他3人目前則還在醫院接受治療。

該校校長古賀郁表示，這名老師是因為擔心肉烤太久，學生待在外面會中暑，才想到要加酒精助燃，沒想到會釀成意外。

【延伸閱讀】恐怖！髮型師手中風筒突然大爆炸 全店秒陷火海 顧客慘變火人（點擊放大瀏覽）：

+ 16

意外發生後學校已經暫時停課，校長日前也對外致歉，並表示將成立委員會調查詳細情況。

目前警方朝職業疏忽致死進行偵辦。

延伸閱讀：

加國濃煙南飄 拜登與杜魯多通話 派出600消防員助滅火

「橘天」怎來？與空氣中微粒種類與阻擋波長顏色有關

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】