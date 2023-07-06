李玟Coco逝世｜曾踏足國際時尚界　任CHANEL首名華裔品牌大使

出身香港的知名歌手李玟（Coco Lee）7月5日傳出死訊，由胞姐證實已輕生離世，終年48歲。揚名海外的李玫，生前除了活躍華、英雙語歌壇，更在2001年成為CHANEL首名亞洲區華裔品牌大使，無疑是時尚指標。



李玟擔任CHANEL亞洲區品牌大使後，由於形象性感，招來香港部份CHANEL忠實顧客不滿，認為她不夠優雅。但批評不礙她在同年秋季的巴黎時裝週（Paris Fashion Week）期間出席CHANEL時裝表演，由歌壇涉足國際時尚界。

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點圖放大重溫李玟在奧斯卡舞台上獻唱〈A Love Before Time〉情形：

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李玟2001年踏上奧斯卡頒獎典禮舞台，演唱電影《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）主題曲〈A Love Before Time〉，成為首名在此獻唱的華裔女歌手。值得一提的是，當時她身穿的紅色珠片旗袍，正是出自CHANEL手筆。

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〈A Love Before Time〉當年獲提名第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，同由李玟獻唱的歌曲中文版《月光愛人》，更榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

李玟多年來曾參加多個時裝表演，品牌包括Ralph Lauren、Macy's、Victoria's Secret等。

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