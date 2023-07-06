李玟Coco離世全球震驚　英媒形容「巨星殞落」　美澳多國報道

生於香港的歌手李玟（Coco Lee）7月5日晚傳出死訊，由家人證實輕生逝世。李玟是首位登上奧斯卡頒獎禮舞台獻唱的華人女歌手，亦曾受迪士尼邀請主唱動畫《花木蘭》（Mulan）主題曲，蜚聲國際。英國《太陽報》（The Sun）6日便以「巨星殞落」為題，在國際新聞首頁刊出李玟離世消息，作大篇幅報道。



【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

生於香港的歌手李玟（Coco Lee）7月5日晚傳出死訊，由家人證實輕生逝世。英國《太陽報》6日便以「巨星殞落」為題報道李玟離世消息。圖為報道截圖。

除了《太陽報》，多國媒體亦有報道李玟死訊，包括英國廣播公司（BBC）、路透社（Reuters）、美國《紐約時報》（New York Times）、《華盛頓郵報）（Washington Post）、澳洲廣播公司（ABC）、印度明特報（Mint）等。

+ 1

李玟生前活躍華語演藝圈之外，亦創下多項紀錄，被指是首位進軍美國樂壇、在全球發行英語專輯的華語女歌手。她在1998年主唱的《花木蘭》主題曲大獲成功，隨即在1999年推出英語專輯Just No Other Way，當中一曲Do You Want My Love曾打入美國BillBoard舞曲榜第49位。

李玟2001年身穿紅旗袍為奧斯卡舞台獻唱電影《臥虎藏龍》英文主題曲A Love Before Time，歌曲同年獲提名奧斯卡最佳原創歌曲獎，2002年曾在NBA籃球賽獻唱，被指是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語女歌手。

李玟2011年與加拿大籍商人Bruce Rockowitz（樂裕民）結婚，二人在香港舉辦「世紀婚禮」時，多名外國大牌歌手獲邀表演，包括Bruno Mars、Alicia Keys、The Black Eyed Peas、Ne-yo等，都有在婚禮上獻唱，場面星光熠熠。

+ 1

【珍惜生命】求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288