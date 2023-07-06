李玟Coco逝世｜曾以這首歌把她推上奧斯卡舞台　導演李安沉痛回應

女星李玟（COCO）在5日驚傳輕生離世，享年48歲，震驚演藝圈。



而李玟曾於2000年受邀為李安執導的電影《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）演唱主題曲〈A Love Before Time〉，並憑著流利的英語，同時演唱中文、英文版，更為此登上奧斯卡頒獎典禮演唱。而晚間，李安也透過助理回應了李玟的憾事。

點圖放大重溫李玟在奧斯卡舞台上獻唱〈A Love Before Time〉的情形：

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李安表示：「聽聞李玟的消息， 非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾曲時，一切是那麼令人愉悅，連上奧斯卡頒獎典禮前，她說：『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人, 一定要拼命的唱！』」

最後，李安也再次感嘆表示：「懷念她！」

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而李玟不僅是首位登上奧斯卡頒獎典禮開唱的華裔女歌手，更是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語專輯、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華人歌手。

而其演唱的〈A Love Before Time〉曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲之中文版《月光愛人》，榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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