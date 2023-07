李玟Coco逝世｜創華語歌手多項紀錄　進軍美國歌曲登BillBoard榜

香港出生的歌手李玟(Coco Lee)7月5日晚上突然傳出死訊,家人悲痛證實其輕生逝世。李玟生前創華語歌手多項紀錄,被指是首位進軍美國樂壇、在全球發行英語專輯的華語女歌手,也是首位登上奧斯卡頒獎典禮舞台獻唱的華人女歌手等。她有歌曲獲提名奧斯卡最佳原創歌曲獎,也有作品登上過美國BillBoard舞曲榜。



李玟除了憑藉《Di Da Di》、《好心情》、《月光愛人》等歌曲活躍於華語演藝圈,也積極在國際樂壇闖蕩,包括於1999年發行英語專輯Just No Other Way,進軍美國樂壇,當中歌曲Do You Want My Love曾打入BillBoard的舞曲榜第49位。

她也是首位登上奧斯卡頒獎典禮舞台獻唱的華人女歌手,2001年身穿紅旗袍在奧斯卡台上獻唱電影《臥虎藏龍》英文版主題曲A Love Before Time,這首歌當年也獲提名奧斯卡最佳原創歌曲獎。

李玟2002年曾在NBA籃球賽獻唱,被指是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語女歌手。她也曾獲迪士尼邀請主唱動畫《花木蘭》(Mulan)主題曲《自己》。

李玟2011年與加拿大籍商人Bruce Rockowitz(樂裕民)結婚,並在香港舉辦「世紀婚禮」時,也請來多位外國大牌歌手擔任表演嘉賓,包括Bruno Mars、Alicia Keys、The Black Eyed Peas、Ne-yo等,都有在婚禮上獻唱,場面星光熠熠。惜李玟與丈夫在近年傳出婚變的消息。

