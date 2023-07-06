Elon Musk：中國會有很強人工智能能力

美國電動車巨頭特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）星期四（7月6日）說，中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智能，中國會有很強的人工智能能力。



根據澎湃新聞報道，馬斯克線上參與2023世界人工智能大會開幕式時說，特斯拉非常有興趣將自己的自動駕駛技術與其他汽車製造商進行分享，這個技術是超越時代的，而且會讓汽車使用率大大增加。

馬斯克預測，今年晚些時候能夠實現全自動駕駛，「不能百分之百保證，但趨勢就是今年晚些時候實現全自動駕駛。」當前特斯拉的自動駕駛已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛的狀態了。特斯拉已經在美國的道路上測試了，現在很少會需要人工干預了。

馬斯克訪問中國：2023年5月31日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

「用有局限的AI去做全自動駕駛汽車是有難度的，但我們覺得很快能夠加以解決，我已經預測了大概今年晚些時候能夠實現全自動駕駛，不能百分之百保證，但趨勢就是今年晚些時候實現全自動駕駛。」馬斯克表示，這種有局限的人工智能和全面的人工智能完全不一樣，全面人工智能很難定義，它比人類在任何一個方面做得都要聰明得多，特斯拉沒有做這方面的研究，其他公司在做全面人工智能的研究，現在很重要的是需要有一些監管對這些研究進行監督。

對於人工智能，馬斯克說，這可能會帶來積極的未來，但也有概率出現負面未來，「我們要儘自己的能力確保這些負面、消極的未來不會發生，積極的未來會發生。」

他還說，中國有非常多聰明智慧的人，他一直非常欽佩中國人民的智慧和幹勁。中國一旦下定決心要做一件事，一定能把這個產業做得很好，各個經濟領域、各個產業都是這樣的，當然也包括人工智能產業，所以他相信中國會有很強的AI能力，這是他的預測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

