Elon Musk將推TruthGPT人工智能平台：尋求真理、了解宇宙的本質

伊隆-馬斯克（Elon Musk）對自己的人工智能公司的計劃開始成為焦點。這位Twitter首席執行官說，他想「創造第三種選擇」，建立一個能夠挑戰OpenAI和Google的公司。



馬斯克在接受霍士新聞採訪時說，他正在考慮將這家企業稱為「TruthGPT」，其目標是創造一個「最大限度地尋求真理的人工智能，試圖了解宇宙的本質」，「希望能做到利大於弊」。

馬斯克：我要弄個「TruthGPT」

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馬斯克承認，由於他「起步較晚」，他在起步時將會對他的對手有很大的不利。而且，正如通常的情況一樣，目前還不清楚他的計劃究竟有多認真或進展到什麼程度。但是關於馬斯克的人工智能野心的猜測一直在增加，因為他最近為一家名為X.AI公司的企業提交了文件。

據報道，他還購買了數以千計的GPU，併為一個未知的Twitter人工智能項目聘請了DeepMind的研究人員。目前還不清楚這兩項計劃是否有關聯。眾所周知，馬斯克一直在他的公司之間調動員工。

馬斯克說，他的動機源於對人工智能發展方向的擔憂，以及它可能對人類造成的威脅。值得注意的是，他是OpenAI的早期支持者，該公司是他在2015年幫助啟動的。但據報道，在與薩姆-奧特曼（Sam Altman）就誰來管理該組織發生分歧後，馬斯克與該組織保持了距離。最近，他批評OpenAI分拆了一個營利性企業，並與微軟合作。

雖然目前還不清楚馬斯克的人工智能計劃會如何影響Twitter，但他確實預告了該服務即將推出的一項功能。他說，Twitter正在開發一項功能，允許用戶選擇性地對其直接訊息進行加密，「希望能在本月晚些時候推出，但不會晚於下個月」。

加密的直接訊息已經傳聞多年，馬斯克是加密訊息應用的知名粉絲，他此前曾表示，Twitter應該提供Signal式的加密功能。馬斯克解釋說：「如果你在進行你認為敏感的對話，你可以直接打開加密功能，然後Twitter的任何人都無法看到你在談論什麼」。

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