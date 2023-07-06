普里戈任據報身處俄羅斯　取回被收押武器及現金

多家媒體援引俄羅斯媒體消息指出，俄羅斯任僱傭兵組織瓦格納集團創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）應邀返回俄羅斯，取回此前被俄沒收的武器，其中包括一支俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）送的手槍。但這一消息尚未得到官方證實。



據聖彼德堡新聞網站Fontanka.ru報道，7月4日晚上有人看到普里戈任乘坐的寶馬汽車抵達俄聯邦安全局在聖彼德堡的辦公室，他的安保人員乘坐另一輛車陪同。

報導指此前俄羅斯安全部門已邀請普里戈任取回他的槍支，這些槍支是在6月24日對他位於聖彼德堡郊區的豪宅進行搜查時沒收的。

《紐約郵報》提到，普里戈任還取回一把刻有他名字的格洛克手槍，這是俄羅斯國防部長紹伊古在瓦格納事件發生前送給他的禮物。

報道還在2日，調查人員已將此前在聖彼德堡查獲的100億盧布（約8.4億港元）現金、美元和金條歸還給普里戈任。報導稱目前還不清楚普里戈任是否會立即回到白羅斯。

普里戈任6月23日宣稱要為正義行軍，發動兵變。他的部隊控制俄羅斯南部羅斯托夫的俄軍總部，接著北上向莫斯科進發，兵變在一天後結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

