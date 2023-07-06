瓦格納兵變︱盧卡申科：普里戈任已返回俄羅斯

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）透露，原本被流放到白羅斯的俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已不在白羅斯，而是返回聖彼得堡（St. Petersburg）。



盧卡申科6月27日稱，普里戈任接受他居中斡旋，結束兵變換取刑事立案撤銷，並抵達白羅斯。不過，他星期四（7月6日）向媒體透露：「普里戈任目前在聖彼得堡。他不在白羅斯的領土上。」

據路透社報道，盧卡申科還說，讓部份瓦格納士兵轉移到白羅斯的提議仍然有效。他稱士兵可考慮加入白羅斯的正規軍或是退役。他強調，不認為這會對白羅斯構成風險，也不相信瓦格納士兵會拿起武器對抗白羅斯。

克里姆林宮此前稱，不會對普里戈任叛變追究責任，但俄羅斯國營電視台星期三（5日）卻指普里戈任是「叛徒」，並指俄羅斯當局還在對這次的叛變展開調查，沒有打算結案。

電視台在節目中播出所謂的「獨家畫面」，顯示執法人員搜查普里戈任在聖彼得堡的辦公室以及他的一所豪宅。

畫面顯示，普里戈任的辦公室堆滿裝滿盧布鈔票的箱子，其豪華住所還有私人直升機、武器儲藏室，甚至是設備齊全的醫療室。節目中也提到普里戈任擁有多本不同姓名的護照，形容他像是犯罪集團的首腦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

