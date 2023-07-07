Threads｜美媒：Twitter威脅控告Meta侵權

Instagram及Facebook的母公司Meta於7月5日推出新社交應用程式Threads，它的功能被指與Twitter相似。美媒7日稱，Twitter指Meta挖走其員工，以建立山寨程式Threads，Twitter因此威脅控告對方侵權。



美國新聞網站Semafor於7日稱，代表Twitter的律師斯派羅（Alex Spiro）5日致函Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），指控Meta有系統、故意、非法地盜用Twitter的商業秘密以及其他知識產權。

斯派羅表示，Meta聘用多名Twitter前員工，他們能接觸Twitter的商業秘密、以及其他高度機密資料。

他指Meta指派這些Twitter前員工開發山寨程式Threads，其具體目的是利用Twitter的商業秘密以及其他知識產權來加速開發Threads。他說Meta的做法違反州和聯邦法律、以及這些員工對Twitter的持續義務。

信中提及，Twitter打算嚴格執行其知識產權，並要求Meta立即採取措施，以停止使用任何Twitter商業秘密或其他高度機密資料。內文指，Twitter保留所有追究權利，包括但不限於尋求民事損害賠償以及禁制令，而不另行通知。

Threads：圖為路透社2023年7月6日發布的圖片，顯示Meta行政總裁朱克伯格的Threads帖文。（Reuters）

Semafor於7日引述一名Meta消息人士稱，Twitter的指控毫無根據，因為Threads的工程團隊中沒人是Twitter前員工。

路透社6日稱，被稱為「Twitter殺手」（Twitter-Killer）的Threads在推出後約18小時內，註冊量高達3,000萬。

Threads是「以文字為主的對話程式」，用戶每次可發出最多不超過500字的內容，並可對其他人的訊息按讚、評論或轉發，也可分享連結、相片和最長5分鐘的影片，但沒私信功能。它的功能被指與Twitter相似。

Meta形容目前的Threads版本屬初期版，預告會加入更多功能，包括與其他社交平台的用戶互動等，希望發揮Instagram的長處，再擴展至文字方面。