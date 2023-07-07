新西蘭總理：與中國進行「艱難對話」總好過沒有對話

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）說，新西蘭需要繼續與最大貿易夥伴國中國接觸，並強調對話比不對話好。



路透社報道，希普金斯星期五（7月7日）在新西蘭國際事務研究所的演講中說：「維持一個牢固、成熟和復雜的關係，意味著我們必須進行艱難的對話……但我認為，有對話總比不對話來得好。」

他說，新西蘭需要繼續和中國進行接觸，當中國對新西蘭的國家利益構成挑戰時，新西蘭一定會向北京說不。

希普金斯日前剛訪問中國，他與中國國家主席習近平和總理李強會面，重點討論兩國經濟夥伴關係和貿易課題。隨行的包括新西蘭貿易和旅遊部長，以及恆天然（Fonterra）、新西蘭航空等大公司高管。

希普金斯在訪華期間，並沒有過多著墨於新西蘭對中國在新疆侵犯人權行為的擔憂，因而受到國內的批評。新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）6月30日接受路透社訪問時說：「與中國的關係是複雜的，我們必須非常謹慎處理。」

馬胡塔說，希普金斯此次訪華把焦點放在貿易上，並沒有改變新西蘭的外交政策，而是顯示新西蘭對中國有一系列關注的課題。她說，中美戰略競爭令太平洋地區面臨挑戰，新西蘭將以維護國家利益的方式來管理重要的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

